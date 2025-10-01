因川普「數據門」懸缺至今 美勞工局長新人事案被撤回
美媒今天報導，白宮已撤銷保守派經濟學家安東尼（E.J. Antoni）出任勞工統計局（BLS）局長的人事案。這個職務自川普開除前局長、指控其低估就業成長後便懸缺至今。
法新社報導，聯邦參議院已收到撤回勞工統計局局長人事案的相關文件。安東尼曾在保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）任職，並多次在網路上讚揚川普。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮官員今晚給予安東尼正面評價，並強調將很快提出新的人事案。
獨立倡議組織「勞工統計局之友」（Friends ofBLS）當天發布聲明，敦促政府任命1位合適人選，這個人選應「堅守黃金標準的統計承諾、具備強大的管理能力、接受優秀的經濟學訓練，並公開支持勞工統計局產品和標準的完整性」。
「紐約時報」（The New York Times）指出，安東尼過去未有政府任職經驗，且時常批評勞工統計局的數據通報導程序，與川普的說法一致。
CNN指出，提名安東尼之後，媒體發現他在社群媒體多次發表「煽動性言論」，包括陰謀論及性別歧視內容。
消息人士同時透露，共和黨籍聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）與穆考斯基（Lisa Murkowski）均拒絕與安東尼會面。
勞工統計局局長職位之所以出缺，起因於川普指控前任局長麥肯塔佛（Erika Mc Entarfer）操弄數據，淡化他第2個總統任期的政績，並屢次未提出證據就宣稱7月的就業報告「有被操弄」之嫌，低估勞動市場表現。
根據勞工統計局數據，今年7月就業成長不如預期，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來的最差水準。
數據發布後沒幾個小時，川普即下令撤換麥肯塔佛，儘管白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）後來承認就業市場確實呈現降溫趨勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言