川普與民主黨僵持…釀美國政府「第15度關門」 結束停擺需要什麼條件？

美國政府又關門了。美國總統川普與國會民主黨人之間的深度僵持，引發了自1981年以來第15次的美國政府停擺。路透解釋了共和黨與民主黨的訴求，要重啟政府就看雙方能不能協商出結果。

首先，來看共和黨要什麼？川普所屬的共和黨，現在同時控制眾議院與參議院，他們今年已經取得重大預算勝利。7月通過的龐大法案，被稱為「大而美法案」，這法案提高了國防與移民執法的支出，削減綠色能源及其他民主黨列為優先的支出項目，並大幅刪減對低收入與殘障人士的醫療補助計畫，以便支應主要針對富人的減稅措施所產生的經費短缺。

共和黨人也普遍支持白宮試圖收回國會已經批准的部分資金，例如，對外援助與公共廣播經費，儘管這樣做其實削弱了立法機構在支出事務上的憲法權限。

他們表示，願意投票支持一項持續有效的決議，將資助政府運作的資金以目前的水準，延長至11月21日，以爭取更多時間來協商出一個全年協議。

再看民主黨要的是什麼？做為少數黨，民主黨的力量有限。然而，在參議院，要通過大部分法案，100席中至少需要60張贊成票，因此共和黨必須爭取至少七張民主黨議員的票，才能讓任何支出法案過關。

這一次，民主黨利用這個槓桿，推動恢復對「平價醫療法案」（ACA）投保者的擴大醫療補助，他們的提案將永久化原本今年底要到期的加強型減稅措施，並使更多中等收入家庭能夠受惠。

根據無黨派的凱澤家族基金會（Kaiser Family Foundation）的資料，如果這些減稅優惠今年底到期到不再繼續，透過ACA獲得醫療保險的2,400萬美國人當中，許多人的保費將大幅上漲，影響最嚴重的將是由共和黨主導、且未擴大 醫療補助計畫到貧窮居民的州。

民主黨還希望在任何撥款法案中加入條款，禁止川普單方面忽視ACA條款或暫時扣留相關資金。另外，他們也要求撤銷「大而美法案」中對ACA納保的其他限制。

無黨派的國會預算辦公室估算，民主黨提議的這些改變，到2035年可為700萬美國人提供醫療保障，但同時也會在10年間增加6,620億美元的政府健保支出。

國會共和黨議員說，他們願意考慮修正即將到期的減稅措施，但認為應該另外處理，而且要考量目前共和黨版的修正方案，是否會與民主黨的提案有重大差異。共和黨人一向指責民主黨試圖利用臨時撥款法案，為非法居留美國的移民打開獲取政府醫療補助的大門。

國會民主黨人則反駁說，美國法律明文禁止非法居留者獲得健保補助，他們的法案不會改變這一點。