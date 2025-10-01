駐舊金山處長伍志翔履新 連結年輕世代為台發聲

駐舊金山辦事處新任處長伍志翔履新，今天與夫人劉若茵正式與媒體餐敘。談到工作重點，伍志翔表示將複製派駐歐洲的經驗，與美國兩黨青年黨團，及台二代、三代等年輕世代強化連結，累積擴大挺台聲量。

伍志翔夫婦24日抵達舊金山，受到僑胞們熱情迎接。駐舊金山辦事處今天舉辦中秋聯歡餐會，伍志翔與媒體談及上任工作重點，指出將在既有成效上延伸強化台美外交。

伍志翔畢業於國立政治大學外交系，曾獲外交部選送赴英國牛津大學進修，並取得美國波士頓塔弗茲大學（Tufts University）佛萊契爾法律暨外交學院（Fletcher School of Law and Diplomacy）碩士；外交經歷豐富，曾派駐日內瓦、荷蘭。

他表示將率領駐處同仁深入主流社群，與美國共和黨、民主黨青年黨團朋友建立連結；過去在荷蘭曾投入心力與青年黨團內深具潛力的新秀交流，讓他們更加認識台灣，後來逐步看見成效，近年，荷蘭國會持續通過友台議案，挺台參與國際組織。

伍志翔說，希望能複製在歐洲工作的經驗，讓年輕世代、中生代聲音慢慢向上發酵。

另外，他也期盼能與灣區台二代、三代強化連結，讓更多年輕人加入推廣台灣之美。

舊金山灣區以高科技產業為核心，不少台廠在這裡設有據點。伍志翔表示，他也將善加運用北加州台灣社群在科技、體育、文化等各個方面的影響力來推展外交工作。

至於僑胞關切的駕照互惠，他指出，駐處轄區的猶他州、內華達州已經達標，加州還有一些技術上的問題尚待克服，將持續與州政府、州議會溝通，推動洽簽互惠協議。