美防長批「肥胖的將軍」 川普稱美國城市可當軍隊訓練場

美國國防部長赫格塞斯今天在美軍將領集會上抨擊「肥胖的將軍」和多元化倡議造成軍隊長期衰敗；總統川普則說美國面臨「內部戰爭」，並建議將美國城市當作軍隊「訓練場」。

綜合法新社和路透社報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）召集派駐世界各地的數百名美軍將領齊聚維吉尼亞州匡提科（Quantico）。

赫格塞斯在演說中表示：「如果我今天說的話讓你們心灰意冷，那麼你們應該體面地辭職。我知道你們絕大多數人的感受正好相反。這些話讓你們內心充滿力量。」

赫格塞斯說，全體官兵現在必須每年接受兩次體能測驗，「在五角大廈的大廳裡看到肥胖的將軍和海軍上將，完全令人無法接受」。

他表示，所有體能測驗將統一以男性標準評核，並強調儀容規範的重要性，包括剪短頭髮和刮鬍子，「不專業外表的時代已結束，不會再見到留大鬍子的人」。

他宣布終結「意識形態垃圾」，並舉氣候變遷、霸凌、「有毒」領導人以及以種族或性別為依據的升遷等問題為例。

川普也上台發表演說，告訴現場數百名將領準備在民主黨執政的城市取締行動上扮演更重要的角色。

川普表示：「我告訴赫格塞斯，我們應該把這一些危險城市當成我們軍隊訓練場。」

他還說：「我們會逐一整頓這些地方，這對在座某些人而言是一項重要工作。這也是一場戰爭，一場來自內部的戰爭。」

川普先前派國民兵進駐洛杉磯與華府，宣稱目的是打擊犯罪與非法移民。他還下令派遣國民兵到曼菲斯（Memphis）與波特蘭（Portland），將這些地區形容為「戰區」，並表示芝加哥將成為下一個目標。

這些城市的市長都是民主黨籍，而川普是共和黨籍。