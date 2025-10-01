川普推TrumpRx藥品直購平台 輝瑞率先在美大砍藥價換免關稅

美國總統川普宣布和輝瑞（Pfizer）達成前所未有的協議，將直接透過網站販售藥品並調降藥價。各大製藥公司預料也將跟進，而下一步將是調漲其他地區的藥價。

依據名為TrumpRx.gov的計畫，輝瑞同意將部分藥品較現行上市價調降50%至85%。交換條件是只要輝瑞持續在美國投資於製造，將享有三年免受關稅的寬限期。川普已宣布10月1日起對進口的專利藥或品牌藥課徵100%關稅。

為了彌補輝瑞在內製藥商在美國降價的損失，美國政府表示，正和G7國家以及瑞士和荷蘭協商，將提高這些國家的藥價。白宮官員說，美國貿易代表署和商務部正和其他國家合作，解決「差別待遇的不公做法」，「我們將會看到海外藥價上漲。」

白宮表示，輝瑞也同意，若因海外藥價調漲而賺進更多收益，願將部分收益匯回美國用於美國病患。其他製藥公司如必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）已表示，將以更高價格在海外推出新藥。

輝瑞周二股價大漲7%，美國Merck和禮來（Eli Lilly）也分別上漲6%和5%。

白宮解釋，TrumpRx網站將成為「整合平台」，供美國民眾查詢藥品，並引導至其他網站購買。網站預定2026年初上線。白宮舉例，濕疹藥物Eucrisa 將以比標價低80%，提供給直接向輝達購買的病患；而關節炎藥物Xeljanz則將比標價低50%。

另外，白宮表示，輝瑞的完整藥品組合將納入美國針對年長者和身心障礙者的醫療補助（Medicaid），透過這機制的所需負擔的價原本即享有極大折扣。白宮表示， Medicaid 預定2026 年初納入新藥價。

輝瑞協議細節仍不清楚。BMO資本市場分析師席格曼（Evan Seigerman）周二在報告中說：「我們不清楚這些折扣的幅度有多大。我們預料，即使真的有所讓利，幅度也很有限。」

對川普政府的藥價政策而言，這項協議無疑是一大勝利。5月以來，川普持續向跨國藥廠施壓，要求在美國調降藥價，並推出所謂「最惠國」（MFN）藥價政策。此政策要求藥廠提供給美國患者的價格，必須是G7、瑞士和荷蘭之中最低水準。

川普周二表示，其他藥廠也會在未來幾天宣布類似的藥價協議，並點名禮來「表現同樣很棒」。