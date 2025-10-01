川普曝將與哈佛達成協議 和解金5億美元、將設「超大」技職學校

美國總統川普9月30日表示，美國政府已「非常接近」與哈佛大學達成一項金額約5億美元的協議。

華爾街日報與紐約郵報報導，川普在簽署兒科癌症研究行政命令時宣布此事。他指出，這項協議將涉及哈佛支持技職學校，並推動人工智慧與引擎技術等其他領域的教育。

川普說：「將會有一所超大的技職學校，或多所技職學校，由哈佛來營運。」並補充指出：「這是對技職學校的一大投資，由非常聰明的人管理，然後他們的罪就算被赦免了。」

川普還向教育部長麥克曼問道：「我猜我們今天就會與哈佛達成協議，妳只要把寫成書面就行了，對吧？」麥克曼表示同意；哈佛尚未立即回應此事。

川普上任後不久便將矛頭指向哈佛這所全美最古老、最富有的大學，並以可能危及校方未來的方式施壓。雙方數月來圍繞反猶太主義指控與多元化政策展開激烈衝突，導致哈佛數十億美元的聯邦研究經費遭凍結，免稅地位受威脅，國際學生招收能力受限，川普政府9月29日更邁出了將哈佛列入聯邦資金禁止往來名單的第一步。

若最終達成這項5億美元的和解協議，將成為川普推動重塑高等教育機構運動以來，單一大學支付金額最高的案例。但川普並未說明，這筆款項將如何被監督或管理。