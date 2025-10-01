快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

聽新聞
0:00 / 0:00

川普曝將與哈佛達成協議 和解金5億美元、將設「超大」技職學校

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普9月30日表示，美國政府已「非常接近」與哈佛大學達成一項金額約5億美元的協議。路透
美國總統川普9月30日表示，美國政府已「非常接近」與哈佛大學達成一項金額約5億美元的協議。路透

美國總統川普9月30日表示，美國政府已「非常接近」與哈佛大學達成一項金額約5億美元的協議。

華爾街日報與紐約郵報報導，川普在簽署兒科癌症研究行政命令時宣布此事。他指出，這項協議將涉及哈佛支持技職學校，並推動人工智慧與引擎技術等其他領域的教育。

川普說：「將會有一所超大的技職學校，或多所技職學校，由哈佛來營運。」並補充指出：「這是對技職學校的一大投資，由非常聰明的人管理，然後他們的罪就算被赦免了。」

川普還向教育部長麥克曼問道：「我猜我們今天就會與哈佛達成協議，妳只要把寫成書面就行了，對吧？」麥克曼表示同意；哈佛尚未立即回應此事。

川普上任後不久便將矛頭指向哈佛這所全美最古老、最富有的大學，並以可能危及校方未來的方式施壓。雙方數月來圍繞反猶太主義指控與多元化政策展開激烈衝突，導致哈佛數十億美元的聯邦研究經費遭凍結，免稅地位受威脅，國際學生招收能力受限，川普政府9月29日更邁出了將哈佛列入聯邦資金禁止往來名單的第一步。

若最終達成這項5億美元的和解協議，將成為川普推動重塑高等教育機構運動以來，單一大學支付金額最高的案例。但川普並未說明，這筆款項將如何被監督或管理。

哈佛大學 川普 美國

延伸閱讀

教宗稱川普和平計畫「實際可行」 希望哈瑪斯接受

川普稱終結多場戰爭 未獲諾貝爾獎將是「侮辱」美國

輝瑞承諾降價、投資美國700億美元 換3年關稅豁免

批民主黨冒險讓美政府關門 川普揚言大量裁員

相關新聞

川普曝將與哈佛達成協議 和解金5億美元、將設「超大」技職學校

美國總統川普9月30日表示，美國政府已「非常接近」與哈佛大學達成一項金額約5億美元的協議。

今天中午12點！美聯邦政府關門 美股期指下跌、美債上漲押注大增

美國聯邦政府機構會在美東時間周三午夜（台灣時間1日中午12時）關門停擺，因參議院未能通過臨時的撥款法案。最新情勢影響了金...

川普赫塞斯召數百將領發表「空洞」演講 挨批一封電郵就可解決

美國總統川普與國防部長赫塞斯30日在維吉尼亞州匡提科（Quantico）的陸戰隊基地，對約800名美軍將領發表演講，但效...

美政府關門倒數3小時！這些景點恐暫停開放 外國旅客影響一次看

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國參議院9月30日以55票比45票否決延長政府資金的法案，美國政府料將在當地時間10...

政府關門倒數 川普放話鎖定民主黨採不可逆行動

美國總統川普（Donald Trump）今天警告國會民主黨人，若他們讓政府預算於午夜到期，白宮將採取多項「不可逆」的行動...

美國7年來首次政府停擺幾成定局 影響意涵懶人包

除非美國兩黨能在4小時內就支出法案達成共識，否則政府資金將被切斷，部分運作進入停擺，成近7年來首次。預算衝突在美國政壇中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。