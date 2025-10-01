美參院否決兩黨臨時撥款法案 政府停擺倒數計時

美國聯邦參議院遲遲未能就臨時撥款法案達成共識，使美國7年來首次政府停擺幾成定局。

綜合路透社和美聯社報導，參院以55票對45票否決共和黨提出的臨時撥款法案，未能達到推動立法所需的60票門檻。參院稍早已否決民主黨版本的法案。

表決結束後，白宮管理及預算局（OMB）發出備忘錄，稱「受影響的機構應立即執行有序停擺計畫」。

在政府關門期間，國安與公共安全等必要服務仍會持續，非必要的職能則將暫停，恐衝擊從航空旅行到每月就業報告等一切活動。

參院共和黨領袖圖恩（John Thune）表示，明天將再次表決眾院通過的措施。

隨著美國政治功能失調日益嚴重，預算僵局已成常態。這次臨時撥款法案之所以卡關，主因共和黨主張先通過一項「乾淨版」臨時撥款法案，純粹維持政府資金支出於現有水準7周，避免政府停擺；民主黨則要求在法案中納入延長健保稅收補助等條款，以確保部分重要社會政策不因資金到期而中斷。

美國總統川普在今天投票前放話，政府一旦停擺，將刪減民主黨支持的計畫，並裁掉更多聯邦雇員。

他對記者說：「我們將會裁掉很多人。他們都會是民主黨人。」

這類大規模解雇將導致政府人才進一步流失，目前已有超過15萬名工作人員將於本周離職，是80年來最大規模的人才外流。

川普也拒絕撥付國會批准的數十億美元資金，促使一些民主黨人質疑他們為何還要投票支持任何支出法案。

今年已有數萬人遭解雇，包括司法部和社會安全局等多個機構在致員工的備忘錄中，將政府關門責任歸咎民主黨，打破長期以來避免讓公務員承受黨派壓力的慣例。

內華達州民主黨籍參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）是3名倒戈支持共和黨提案的民主黨人之一，她在聲明中指出，這場「代價高昂的政府關門」將「讓這個魯莽政府獲得更大權力」。

●非必要業務將全面暫停

為因應可能的停擺，各大聯邦機關已發布詳細計畫，屆時將關閉科學研究、客服等各項業務的辦公室，並令數萬名員工放無薪假。軍隊、邊境巡邏等被認定「必要」的人員則會繼續執勤，但在國會打破僵局之前都無薪可領。

美國聯邦政府上一次關門是在2018至2019年川普第1個總統任期期間，共停擺35天，當時的癥結點在移民議題。根據無黨派的國會預算處（CBO）估計，那次35天的政府停擺造成美國經濟損失30億美元，約占國內生產毛額（GDP）的0.02%。

這次兩黨爭議不下的議題是總額1.7兆美元的聯邦機構運作經費，約占美國總預算7兆美元的1/4；其餘大多支付健保、退休金及不斷攀升的37.5兆美元國債利息。

航空公司警告，政府停擺可能導致航班延誤，而勞工部將暫停發布備受關注的月度就業報告，小型企業署（Small Business Administration）也表示將停止核發貸款，環保署則將暫停部分污染清理作業。

代表聯邦雇員的兩個工會提起訴訟，要求阻止各機構實施大規模裁員。審理類似訴訟的聯邦上訴法院已允許川普在案件審理期間繼續執行解雇。

●接下來會如何？

由於國會並未出現任何妥協的跡象，目前尚不清楚這次停擺將持續多久。自1981年以來，美國已歷經15次政府關門，大多僅持續一兩天。

這次的癥結點在於醫療補助。民主黨要求將平價醫療法補助延長納入預算案，避免年底到期後，2400萬美國人的醫療成本將大幅上升，共和黨則主張醫療議題應與預算分開處理。

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）說：「我們對美國人民的保證是，我們會竭盡全力為他們的醫療保健而戰，就這麼簡單。」

共和黨稱他們願意尋求解決方案，但指控民主黨為了迎合其選民，在2026年期中選舉前把預算當成人質。

民主黨人表示，在昨天的白宮會議後，他們認為自己與川普取得了進展。然而川普卻在數小時後發布一段深偽影片嘲諷民主黨人，令他們大為不滿。

舒默說：「我們剩不到一天時間解決問題，而川普卻像10歲小孩一樣在網路上惡搞。」