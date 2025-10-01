德州達拉斯ICE槍案第2死 墨籍移民傷重一周後逝

美國移民暨海關執法局（ICE）德州達拉斯辦公室上周發生槍擊案，遭狙擊手擊傷的一名墨西哥移民傷重不治身亡。ICE官員今天表示，他是此次攻擊中第2名死亡的被拘留者。

路透社報導，美國國土安全部（Department of Homeland Security）證實這名死者為31歲的賈西亞（Miguel Angel Garcia）。媒體報導指出，他是一名油漆工，童年時期就來到美國。

另一名來自薩爾瓦多的移民在9月24日的攻擊現場喪生。據媒體報導，第3名來自委內瑞拉的受害者仍在醫院接受治療。

此次槍擊事件發生兩周前，美國保守派政壇網紅柯克（Charlie Kirk）在猶他州一場演講活動中遭人從屋頂開槍射殺身亡。柯克是保守派學生政治團體「美國轉折點」（Turning Point USA）的共同創辦人，也是美國總統川普的親密盟友。柯克遇害使美國國內對於政治暴力可能升級的恐懼日益加深。

為賈西亞家人設立的GoFundMe募款頁面指出，他是妻子與孩子唯一的經濟支柱。他的妻子目前懷孕，預產期就在這幾天。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在一次例行記者會上表示，墨西哥官員已協助這名男子的母親前往美國。

她表示：「我們在各方面都與家屬保持聯繫，包括經濟或心靈支持，並在必要時協助提出法律訴訟。」

美國國土安全部表示，賈西亞非法入境美國的日期不詳，今年8月8日因酒駕與拒捕等罪名，遭德州阿靈頓（Arlington）警方逮捕。國土安全部指出，ICE曾要求拘留賈西亞以便進行可能的驅逐出境，並在9月24日槍擊案發生當天早上將他羈押。

根據美國國土安全部，賈西亞曾在2011年與2017年因提供不實訊息及拒捕等罪名被判有罪。