今天中午12點！美聯邦政府關門 美股期指下跌、美債上漲押注大增

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國聯邦政府機構會在美東時間周三午夜（台灣時間1日中午12時）關門停擺，因參議院未能通過臨時的撥款法案。路透
美國聯邦政府機構會在美東時間周三午夜（台灣時間1日中午12時）關門停擺，因參議院未能通過臨時的撥款法案。路透

美國聯邦政府機構會在美東時間周三午夜（台灣時間1日中午12時）關門停擺，因參議院未能通過臨時的撥款法案。最新情勢影響了金融市場，美股期指下跌，避險買盤帶動金價維持在紀錄高點附近，債券交易人士則在選擇權投入數百萬美元，押注美國10年期公債將上漲，殖利率將跌至五個月來低點。

參議院在30日的臨時撥款法案表決中，有55票贊成、45票反對，未達到推進法案所需的60票門檻，這代表美國政府機構自周三起將被迫停止除了必要事務以外的所有運作，可能影響從航空旅行到每月就業報告等各項事務。

由於參議院在午夜截止期限前未安排更多投票，白宮管理和預算辦公室（OMB）已指示各政府機構「執行有序關門計畫」。

美國總統川普則火上加油。在參院周二投票前，他威脅若政府關門，將取消民主黨所偏好的計畫，並解雇更多聯邦員工。他對記者表示：「我們會裁掉很多人」，「而他們將會是民主黨人」。

金融市場開始反映政府關門因素

美國的政治內鬥已經影響金融市場。在台灣時間周三上午，美股標普500指數期貨下跌約0.35%，那斯達克100期貨指數跌0.42%。市場擔心，政府關門會影響經濟數據延後公布，讓投資人無法釐清聯準會的降息展望。預定本周五將公布的9月非農就業報告可能成為受到影響的數據之一。

貴金屬方面，現貨黃金價格盤中一度上漲約0.17%，報每英兩3,865.41美元，維持在接近歷史新高的附近，反映憂心美國政府關門的避險買盤撐盤。

債市方面，美國10年期殖利率變動不大，維持在4.154%左右，然而交易人士周二加碼看漲公債的部位，押注殖利率會跌破4%的選擇權未平倉部位激增，顯示投資人預期政府停擺可能對對經濟造成壓力，並可能強化聯準會將在10月底再次降息的預期。

公債的現貨市場也呈現類似的看漲趨勢，摩根大通針對美國公債客戶的調查顯示，看漲部位升至4月初以來的最高水準。

BMO Capital Markets利率策略師在周二的報告中表示，針對政府可能停擺的不確定性，投資人顯然解讀為有助於聯邦資金利率向下。

這一回兩黨僵持的癥結點：醫療補貼

目前共和黨與民主黨在避免政府停擺的資金協議上，依然堅持各自立場，拒絕讓步。議員們透過媒體互相責怪對方導致政府關門危機。國會預算處辦公室（CBO）估計，政府停擺將導致約75萬名聯邦雇員被迫休無薪假。

臨時補救措施看似幾乎不可能，因為兩黨迄今毫無和解跡象，而且就算達成任何協議，也必須經由共和黨掌控的眾議院批准，而眾院目前正在休會。

參院共和黨領袖熊恩（John Thune）表示，參院預定本周三再次針對眾院通過的提案進行表決。

這一回兩黨對臨時撥款法案的癥結點在於，民主黨堅持任何支出法案必須納入額外的醫療補貼，也就是任何在短期內維持政府運作資金的決議，都必須包含延長《平價醫療法案》年底即將到期的補貼。若不解決，將有 2400 萬名美國人健保費用大幅上升。然而，共和黨認為這些議題應該分開處理。

這將是自美國自2018-2019年以來首次聯邦政府停擺，當時是在川普第一任期內，政府資金中斷了35天，跨越元旦，起因於移民政策爭議。根據CBO估算，當時關門事件造成美國經濟損失30億美元，相當於國內生產毛額（GDP）的0.02%。

