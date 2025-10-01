聽新聞
川普赫塞斯召數百將領發表「空洞」演講 挨批一封電郵就可解決
美國總統川普與國防部長赫塞斯30日在維吉尼亞州匡提科（Quantico）的陸戰隊基地，對約800名美軍將領發表演講，但效果未如預期。多位國防官員指出，高層將領匆匆趕赴華府，卻僅聽到川普帶有黨派色彩的談話，以及赫塞斯重申恢復傳統軍事標準，讓人不禁懷疑這場活動的真正目的。
Politico報導，美國國內外的國防官員當天大半時間都在試圖弄清這場臨時集會的意圖。一名不願具名的國防官員直言：「這更像是記者會，而不是將軍簡報，完全可以用一封電子郵件取代。」
此外，美軍官員宣誓效忠憲法，卻參加了一場更像競選集會的90分鐘活動，會議時間又正值美國聯邦政府可能關門前夕，一些官員認為這無異於分心之舉，把軍方注意力從外部威脅轉向了前所未有的國內角色。另一名國防官員認為，這場會議不完全是對個人忠誠的考驗，但多少帶有意識形態認同的意味。他說：「完全是浪費錢。」
參謀首長聯席會議主席凱恩上將表示，俄羅斯和中國官員會憂慮數百名美國將領齊聚一堂。但現任與前任國防官員更擔心，將幾乎所有美國最高軍官集中在同一地點存在安全風險，並對赫塞斯試圖藉由嚴格儀容規範與取消多元化計畫，來強化軍隊積極強硬形象的作法感到不以為然。
一名前資深國防官員表示，對許多人來說，這完全是浪費時間，這些將軍明明有更重要的事該做。他還表示，將這麼多作戰指揮鏈的領導人同時集中在一已知地點，傳達一個沒有太大價值的空洞訊息，也構成戰略風險。
有些官員甚至利用ChatGPT進行粗略試算，想弄清這場大秀究竟花費多少，其他基地的官員則乾脆選擇不看。一名官員說：「到了這種時候，我只能把頭轉過去。」
