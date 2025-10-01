美政府關門倒數3小時！這些景點恐暫停開放 外國旅客影響一次看

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國參議院9月30日以55票比45票否決延長政府資金的法案，美國政府料將在當地時間10月1日凌晨0時1分（台灣時間10月1日中午12時）正式關門，這不光衝擊美國國內，對計畫赴美旅遊的外國旅客也可能造成嚴重影響。

航空與機場：航班不會停，但延誤恐增加

雖然航班仍會起降，但航空業將面臨壓力。空中交通管制員與機場安檢人員因屬「必要」人員，需繼續上班，但他們將無薪工作，恐出現人手不足。過去美政府關門造成班機延誤與安檢大排長龍。美國運輸部並警告，新進空管員的訓練可能延宕，進一步加劇壓力。

鐵路：美鐵正常運行

美鐵（Amtrak）已對外保證，即使政府關門，列車仍會維持營運，旅客不必擔心火車停駛。

國家公園與觀光景點：大峽谷、自由女神像恐關閉

國家公園管理局（NPS）表示，若政府關門，多數國家公園將全面封閉，包括人氣排名前三的大峽谷。大峽谷在2024年吸引多達490萬名遊客，名列美國最受歡迎的三大國家公園之一。

根據獨立倡議組織「國家公園保育協會」（NPCA），全美433處國家公園都可能受到影響，遊客可能遇上大門深鎖或缺乏服務。對地方經濟來說，少了觀光收入也將造成重大打擊。

過去部分州政府會自掏腰包維持景點開放，例如猶他州的「五大國家公園」。不過，各州的因應方式尚未全部確認。

另一可能關閉的景點是美國最受珍視的地標之一「自由女神像」。該景點隸屬國家公園並由公園管理局營運。NPS並未明言自由女神像是否會關閉，發言人科拉吉（Kathleen Qorraj）提醒遊客拜訪前先行查閱官網了解最新動態。

博物館與動物園

美國最大的博物館聯合組織史密森尼學會（Smithsonian Institution）表示，旗下21座博物館與國家動物園將依靠往年資金至少維持到10月6日。但若聯邦政府持續關門，之後仍可能受到影響。

護照與簽證：正常辦理

美國國務院強調，護照與簽證服務將持續運作，海外美國大使館與領事館也不受影響。外國旅客辦理赴美簽證不必擔心流程中斷。