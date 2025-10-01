美軍簡報曝：若印太衝突 30天動員5萬後備海軍

美國海軍後備單位召開指揮官與高階士官會議。簡報透露，美軍國防規劃已不再停留於假設情境；隨著中國對台企圖更加明顯，若印太地區爆發衝突，須在30天內動員5萬海軍後備官兵。

根據美國國防部新聞網站DVIDS新聞稿，中西部14個海軍後備中心（Navy Reserve Centers）指揮官與高階士官25日在伊利諾州的「大湖海軍基地」（Naval Station Great Lakes）出席會議，聚焦戰備與動員。

海軍中校羅斯洛克（Elliot Rothrock）上台進行一場未涉密簡報，對印太局勢的急迫性提出警告。

羅斯洛克指出：「印太地區是全球經濟的心臟。美國人日常使用的產品，幾乎都仰賴這片海域的自由開放。」

他表示，印太區域擁有全球60%人口，5個核武國家，掌握了全球貿易的航運命脈。然而隨著中國加速軍事擴張，對台灣的企圖更加明顯，印太地區的穩定狀態面臨重大挑戰。

他警告，美國國防部戰略規劃官員已不再只是談假設情境。他表示，美軍具體規劃，一旦有需要必須在30天內動員5萬名海軍後備官兵。根據美軍公開數據，海軍現役官兵約33萬人，後備部隊5.8萬人。

羅斯洛克使用投影片呈現，美國對日本、南韓與關島有安全承諾，如果北京採取行動，這些地方都可能發生衝突。

報導提及「戴維森窗口」（Davidson window）。這是美軍前印太司令戴維森（Philip Davidson）2021年在國會聽證時警告，中國可能在2027年以前對台灣採取行動。

美國海軍後備司令部總士官長萊恩斯（Robert W.Lyons）指出，「戴維森窗口」正在壓縮，時間所剩不多，美國誤差空間也逐漸變小。

萊恩斯上台講話時，拿出一張泛黃的1941年陸軍對海軍的美式足球賽門票，提醒與會者，當年美國人還在看球賽的時候，日本航空母艦艦隊已經駛向珍珠港。