政府關門倒數 川普放話鎖定民主黨採不可逆行動

美國總統川普（Donald Trump）今天警告國會民主黨人，若他們讓政府預算於午夜到期，白宮將採取多項「不可逆」的行動，包括大規模裁撤聯邦雇員。

路透社報導，川普在白宮橢圓辦公室向媒體表示：「政府關門期間我們可以採取若干不可逆且對他們來說很糟糕的行動，諸如大幅裁員、削減他們喜歡的事項、刪減他們支持的計畫。」

川普這項「政府一旦停擺先拿民主黨人偏好計畫開刀」的威脅，為國會帶來巨大壓力。國會議員現正力拚在本會計年度結束的午夜（台灣時間10月1日正午12時）前，嘗試通過臨時撥款案，以避免政府停擺。

為因應可能的停擺，各大聯邦機關已發布詳細計畫，屆時將關閉科學研究、客服等各項業務的辦公室，並令數萬名員工放無薪假。軍隊、邊境巡邏等被認定「必要」的人員則會繼續執勤，但在國會打破僵局之前都無薪可領。

隨著美國政壇分歧日深，預算相關的政治對峙已成華府常態，但通常會在最後關頭獲得解決。美國聯邦政府上一次關門是在2018至2019年川普第1個總統任期期間，共停擺35天，當時的癥結點在移民議題。根據無黨派的國會預算處（CBO）估計，那次35天的政府停擺造成美國經濟損失30億美元，約占國內生產毛額（GDP）的0.02%。

這次兩黨爭議不下的議題是總額1.7兆美元的聯邦機構運作經費，約占美國總預算7兆美元的1/4；其餘大多支付健保、退休金及不斷攀升的37.5兆美元國債利息。

川普不惜裁撤更多聯邦員工、或完全取消某些計畫的威脅，恐加劇混亂。自今年1月重返白宮以來，他拒絕執行國會所核准的數十億美元預算，並縮減約30萬聯邦編制。

代表聯邦雇員的兩大工會已向法院提告，要求禁止聯邦機關執行大規模裁員。

雖然共和黨目前同時掌控參眾兩院，但參院版法案若要過關，仍需要至少7位民主黨人的支持才能過關。

民主黨堅持，任何支出案都必須永久延續原定年底到期的「平價醫療法」（Affordable Care Act）補助。否則，全美約2400萬人健康保險將大幅調漲，屆時衝擊最深的會是佛羅里達、德州等由共和黨主政、未落實低收入族群醫療改革的州。民主黨同時主張，相關法規一旦通過，川普未來將不得推翻這些變革。

共和黨則表示，對健保問題「持開放態度」，但批評民主黨把預算案當作施壓工具。