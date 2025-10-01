美國7年來首次政府停擺幾成定局 影響意涵懶人包

除非美國兩黨能在4小時內就支出法案達成共識，否則政府資金將被切斷，部分運作進入停擺，成近7年來首次。預算衝突在美國政壇中屢見不鮮，但川普上任來大幅削減國家政府規模，使這場「支出之爭」尤其緊張。

一般而言，如果民主黨及共和黨無法合作通過新法案，為10月及往後提供政府運作經費，政府就會關門。目前共和黨控制國會兩院，但在參議院缺少通過支出法案所需的60票。

民主黨因此握有一些籌碼。他們拒絕支持共和黨提出的法案，指法案將使美國民眾更難負擔醫療費用。

換句話說，這場對峙主要圍繞醫療政策展開。民主黨的訴求包括延長即將到期的稅收抵免政策，以降低數百萬美國人的醫療保險費用，以及撤銷川普砍醫療補助（Medicaid）。他們也反對削減美國疾病管制暨預防中心（CDC）及國家衛生研究院（NIH）的支出。

眾議院已先通過臨時撥款法案，目前在參議院卡關。政府關門何時發生？影響範圍為何？以下是英國廣播公司（BBC）整理的懶人包。

如果兩黨未能達成協議，美東時間10日1日起將迎來近7年來的首次政府關門。上一次美國政府關門是在2018年底的川普首任期。政府如今可能停擺，雙邊持續角力中，川普昨天會見兩院、兩黨領袖。但進展甚微，雙方反而似乎更堅定立場。

●政府關門可能性

目前來看，可能性很高，參議院剛剛否決由民主黨提出的臨時撥款法案。美國副總統范斯（JD Vance）在昨天川普與國會領導人會面後，也表達政府可能走向關門。

共和黨方面，川普政府官員迄今不願做出任何實質的讓步，認為民主黨將因此承擔大眾指責。民主黨則認為，他們要救醫療保險補貼的努力大受歡迎。

更重要的是，再加上今年3月的預算攻防戰中，民主黨領袖曾因退讓而惹惱左翼支持者，這次許多民主黨人想打一場更大的戰役，而預算撥款正是他們少數握有籌碼的領域。

●白宮回應

這次川普團隊的態度格外引人注目。過去，長期停擺通常被視為政治風險，既影響選民日常生活，也有損國會議員及總統形象。

但這一次，川普政府似乎樂意長期關閉美國政府的大部分部門。事實上，官員們曾揚言利用停擺來辨識「非必要」人員，然後可能把他們永久解僱。

此外，在先前的停擺之後，政府運作基本上恢復正常，一旦僵局落幕，僱員及支出水準也大致恢復到先前水準。然而，在過去9個月裡，川普政府大幅削減開支和裁員，測試總統權限。政府停擺可能會讓白宮加速大規模削減開支的進程。

●政府停擺的衝擊

國會如果不通過支出法案，不會使所有政府部門關門，預期邊境保護、住院醫療、執法和空中交通管制部門在關閉期間將持續運作。

此外，社會安全制度（Social Security）及醫療補助的支票仍會發放，但資格驗證和卡片核發可能停擺。

一般來說，在政府停擺期間，必要工作人員照常工作，其中有些人暫時無薪，「非必要」人員則放無薪假，事後通常可追溯領薪。

這代表食品援助計畫、聯邦資助的學前教育、學生貸款發放、國家公園的運作等服務預計將被削減或關閉。如果僵局持續，無薪員工停止出勤，交通運輸也可能延誤。

整體而言，這次關門規模可能超過2018年底的案例。當時國會已通過部分撥款，但如今約40%的聯邦員工（逾80萬人）可能被迫休假。

●經濟層面影響

這取決於政府停擺的時間以及範圍。過去，停擺造成的干擾往往是暫時的，任何損失大多會在停擺結束後的幾個月內獲彌補。

分析師估計，這次停擺每持續一週，經濟成長率可能會下降約0.1至0.2個百分點，多數能在事後彌補。不過，這次停擺在某些方面仍可能有所不同。

首先，川普不僅揚言將裁員而不只是強制休假，影響可能更持久。這場僵局衝擊本已受關稅與人工智慧等因素影響的經濟，官方關鍵數據可能會延後發布，料添不確定性。

●美國政府停擺頻率

在過去的50年裡，美國政府停擺相當常見。川普第一任期曾發生過3次停擺，包括史上最長的一次，長達36天，於2019年1月落幕，起因是對美墨邊境圍牆經費的爭議。

美國國會預算處（CBO）估計，那次使經濟產出減少約110億美元（約新台幣3350億元），其中30億從未追回。共和黨前總統雷根在1980年代的任內，也經歷過8次政府關門，但規模較小且時間短暫。

因預算問題而導致政府停擺幾乎是美國政壇獨有的現象。在美國體制下，不同政府部門必須達成共識，撥款法案才能正式立法。

而在多數國家，預算投票等同對政府本身的信任投票。但美國的三權分立與分裂特性，使情況並非如此。