白宮宣布美政府將關門！恐掀75萬人休假潮 每天燒掉122億

美國參議院9月30日以55票比45票否決一項延長政府資金的法案，未能達到所需的60票門檻。白宮當日晚間正式宣布，政府將在當地時間10月1日凌晨0時1分（台灣時間10月1日中午12時）正式關門。國會預算處辦公室（CBO）估計，一旦政府關門，將有約75萬名聯邦員工被迫休假，每日人事成本高達4億美元（約台幣122億元）。

共和黨原先擬定的臨時措施可將政府資金延長至11月21日，但民主黨堅持，法案必須處理他們關切的醫療保健法案，包括逆轉川普政府今夏刪減的醫療補助（Medicaid），以及延長稅收抵免，讓數百萬透過《平價醫療法案》平台購買保險的人能負擔更低的保費。共和黨則批評這些要求「完全不可行」。

福斯新聞報導，白宮預算管理局（OMB）備忘錄指出，目前的聯邦資金將於9月30日晚間11時59分到期，並將責任歸咎於民主黨阻撓共和黨提出的H.R. 5371法案。

路透指出，依規定若無新預算通過，美國政府自10月1日起將被迫停擺所有「非必要」運作，僅保留執法、國安等核心業務，可能衝擊航空運輸與失業報告發布等重要功能。

財經新聞網CNBC報導，國會預算處辦公室（CBO）估計，一旦政府關門，將有約75萬名聯邦員工被迫休假，每日人事成本高達4億美元。

目前兩黨在醫療補助議題上毫無交集，臨時妥協幾乎不可能；即便有新協議，也需獲共和黨掌控的眾議院批准，而眾院目前並未開會。參議院共和黨領袖熊恩（John Thune）表示，參院預計本周稍後再就眾院方案投票。

自1981年以來，美國已出現15次政府關門，上一次發生在川普第一任期，持續35天，創下最長紀錄。這次關門將是近7年首次，持續時間仍難以預測。