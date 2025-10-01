參議員施壓追問進度 英特爾承諾延宕至2030年俄亥俄廠建廠計畫不變

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英特爾俄亥俄廠原定今年啟用，但已延到2030年之後。美聯社
在共和黨籍參議員莫雷諾（Bernie Moreno）施壓之下，英特爾（Intel）表示，原承諾在俄亥俄州建設晶圓廠區的計畫不變。

莫雷諾上周致函英特爾執行長陳立武，要求交待哥倫布市郊晶片廠何時完工的最新進展。俄亥俄廠原定今年啟用，但已延到2030年之後。莫雷諾也要求英特爾評估延宕對俄亥俄州經濟的影響，並限期10天給答覆。

英特爾周二發布新聞稿說，英特爾依然「承諾將推進美國的技術和製造領導地位」。

英特爾在發言人提供的新聞稿中說：「我們持續和地方相關權益者、俄亥俄國會代表團以及州政府密切合作，以推進州內需求和英特爾的優先事項。」這項名為「Ohio One」的計畫「仍是我們在美國本土擴展先進製造長期規畫中的重要一環」。

在美國總統川普的支持之下，美國政府正準備買下英特爾約10%股權。川普和陳立武在白宮會面後幾天，投資即拍板定案，川普還將這筆投資歸功於自己施壓英特爾同意政府入股。

英特爾今年以來股價上漲逾66%，不僅因為和美國達成投資協議，輝達（NVIDIA）和日本軟銀集團（SoftBank）也同意入股。

英特爾今年2月宣布，俄亥俄廠的啟用日期將延到2030年。這項決定不僅重挫英特爾的重振計畫，也威脅到美國藉由前總統拜登簽署的跨黨派《晶片法》所推動擴大製造的更大目標。拜登當年還親自出席了廠區的動土典禮。

莫雷諾在信中表示，他希望「確保俄亥俄州的繳費用戶和納稅人不會被占便宜，並確保這筆投資不是虛晃一招甚或詐欺」。他同時要求英特爾提出方案，說明如何「減輕延宕對俄亥俄州與州納稅人造成的任何額外開支」。

英特爾周二的回應並未評估廠區延宕對經濟影響的問題，也未提到是否可能對州政府進行補償。莫雷諾指出，州政府已提供20億美元公共獎勵措施，並投入近7億美元的新基礎建設。

俄亥俄廠原本是英特爾寄望翻身的象徵，也是美國重建本土晶片產業更大計畫的一環。英特爾的野心是把該廠打造成全球最大半導體基地。

英特爾周二重申，將「持續保留依客戶需求調整時程的彈性」。

