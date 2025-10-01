延長撥款法案未過門檻 美國聯邦政府即將關門

美國聯邦參議院30日晚間未能通過短期延長撥款法案，導致聯邦政府斷坎，被迫於10月1日關門；這是美國自2018年以來再度出現撥款中斷導致政府關門。

美國聯邦政府的預算於9月30日到期，雖然共和黨日前提出短期的延長撥款法案，預計讓政府運作至11月21日，聯邦眾議院也以217票比212票通過該案，將法案送入參議院，但共和黨在參院的席次優勢不大，必須獲得民主黨參議員的支持，才得以跨過60票的門檻。

為避免政府關門，美國總統川普29日做出讓步，決定與眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）和參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）見面，但雙方最後仍沒有達成共識；舒默在會後表示，兩黨之間仍有非常大的分歧；美國副總統范斯則直言說，聯邦政府正走向關門。

白宮預算辦公室近期則指示聯邦政府各部門制定裁員計畫，不同於以往聯邦政府關門後，人員被強制休假，現在則可能面臨解雇的命運，被認為是向民主黨施壓。

川普30日受訪時表示，可能會有很多聯邦員工遭到開除，並把責任歸咎於民主黨；川普也再度指控民主黨，稱民主黨希望撥款給非法移民的醫療照護，同時要求開放邊境等；川普批評民主黨到現在還執迷不悟。

參院多數黨領袖熊恩（John Thune）30日下午則向民主黨做最後喊話，他表示，民主黨有兩種選擇，可以讓政府關門，也可以支持短期延長撥款法案，繼續讓政府運作；熊恩表示，民主黨過去一直都支持這樣的短期延長撥款，屬於國會的慣例；熊恩說，民主黨過去在拜登政府時期、他們占國會多數的時候，也都支持這樣的延長撥款。

熊恩說，現在換川普入主白宮，民主黨就換了想法，指他們的做法是政治操作；熊恩希望能有民主黨參議員與民主黨國會領袖有不同的想法，了解到政府關門的嚴重性。

參議院今年3月在舒默的合作之下通過延長撥款案，把聯邦政府的預算延至9月30日，避免聯邦政府關門，卻引發民主黨內部的不滿，讓民主黨這次展現出更為強硬的態度。

據了解，參眾議院的民主黨都堅持，若沒有跨黨派的對話，他們不會同意任何撥款；民主黨也要求延長「平價醫療法案」（Affordable Care Act）中即將於年底失效的保費稅額補貼；舒默30日在參議院投票前發言表示，醫療照護的危機必須獲得解決，不能等到11月。

參議院30日晚間再度針對短期延長撥款法案投票，投票結果為55票比45票，未能跨越60票的程序門檻，確定撥款中斷，聯邦政府將於10月1日關門；共和黨和民主黨參議員皆有人跑票。

根據美國聯邦預算問責委員會統計，這是美國自1976年以來第21次出現撥款中斷的情況，上回發生在2018年12月、川普的第一任總統任期，當時聯邦政府關門長達35天；川普的第一任期中總共發生3次預算撥款中斷，本次為川普第二任總統任期的第一次。

聯邦政府雖然關門，但基本的政府服務仍會繼續運作，包括邊境保護、醫院內的醫療照護、執法單位和航空交通管制等，但被視為非必要的聯邦服務，包括食物援助計畫、學生貸款申請，以及國家公園等，預期將會暫停運作。