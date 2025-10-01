美能源部首見入股加企 美洲鋰業飆漲35% Thacker Pass鋰礦2027投產

美洲鋰業（Lithium Americas）股價周二盤後噴漲35%，因美國能源部長萊特（Chris Wright）接受彭博電視採訪時表示，川普政府已同意入股，協助這家加拿大公司推進位於內華達州北部Thacker Pass的鋰礦計畫。

萊特透露，美國能源部計畫持有美洲鋰業公司的5%股權，並將另行持有該公司在Thacker Pass鋰礦專案的5%股權。通用汽車（GM）已持有該礦的少數股權。

Thacker Pass預計將成為北美最重要鋰來源之一，專案第一期預定2027年底投入營運。

萊特在節目上說：「我們會同時持有礦場本身，以及負責開發礦場的公司的股權。」

這是川普政為加快打造本土關鍵金屬供應鏈，應對中國大陸在國防、汽車和消費電子用金屬占據主導地位的最新舉措，也將是首次入股一家加拿大公司。美洲鋰業雖然同時在多倫多證交所與紐約證交所掛牌，但註冊地與公司總部皆在加拿大。

美洲鋰業在美國上市的股票今年來已大漲92%。