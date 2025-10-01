快訊

狂搖影片曝光！菲律賓宿霧外海深夜強震至少22死 居民倉皇逃生

公費流感、新冠疫苗今開打 光復居民、救災者優先

美能源部首見入股加企 美洲鋰業飆漲35% Thacker Pass鋰礦2027投產

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國內華達州Thacker Pass鋰礦項目施工現場。美聯社
美國內華達州Thacker Pass鋰礦項目施工現場。美聯社

美洲鋰業（Lithium Americas）股價周二盤後噴漲35%，因美國能源部長萊特（Chris Wright）接受彭博電視採訪時表示，川普政府已同意入股，協助這家加拿大公司推進位於內華達州北部Thacker Pass的鋰礦計畫。

萊特透露，美國能源部計畫持有美洲鋰業公司的5%股權，並將另行持有該公司在Thacker Pass鋰礦專案的5%股權。通用汽車（GM）已持有該礦的少數股權。

Thacker Pass預計將成為北美最重要鋰來源之一，專案第一期預定2027年底投入營運。

萊特在節目上說：「我們會同時持有礦場本身，以及負責開發礦場的公司的股權。」

這是川普政為加快打造本土關鍵金屬供應鏈，應對中國大陸在國防、汽車和消費電子用金屬占據主導地位的最新舉措，也將是首次入股一家加拿大公司。美洲鋰業雖然同時在多倫多證交所與紐約證交所掛牌，但註冊地與公司總部皆在加拿大。

美洲鋰業在美國上市的股票今年來已大漲92%。

美國 加拿大 能源

延伸閱讀

輝達砸50億美元入股英特爾！郭哲榮：台積電（2330）恐「不得不」跟進

TikTok美國買方陣容再曝光！川普點名梅鐸父子、戴爾可能入股

輝達入股英特爾 台積電前工程師曝最強CPU+最強GPU一大隱憂

輝達入股英特爾對台積電的影響 法人這樣看

相關新聞

白宮宣布美政府將關門！恐掀75萬人休假潮 每天燒掉122億

美國參議院9月30日以55票比45票否決一項延長政府資金的法案，未能達到所需的60票門檻。白宮當日晚間正式宣布，政府將在...

延長撥款法案未過門檻 美國聯邦政府即將關門

美國聯邦參議院30日晚間未能通過短期延長撥款法案，導致聯邦政府斷坎，被迫於10月1日關門；這是美國自2018年以來再度出...

美能源部首見入股加企 美洲鋰業飆漲35% Thacker Pass鋰礦2027投產

美洲鋰業（Lithium Americas）股價周二盤後噴漲35%，因美國能源部長萊特（Chris Wright）接受彭...

美聯邦政府關門機率大增 就業、通膨等數據可能延後公布

美國總統川普9月29日在白宮會晤國會兩黨領袖，商討如何解決聯邦政府資金僵局，最終未能達成協議，使聯邦政府自10月1日起關...

美軍方高層憂新國防戰略 輕忽中國

華盛頓郵報引述八名現、前任官員表示，美軍高層對川普政府即將公布的國防戰略提出嚴重疑慮，認為過度聚焦本土而輕忽中國威脅，凸...

劍指民主黨城市 川普喊話美國將領：這也是戰爭

美國總統川普30日表示，川普政府預計一個個整頓民主黨執政的城市，稱這些城市不安全；川普也向美國將領說，這也是戰爭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。