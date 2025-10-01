川普稱終結多場戰爭 未獲諾貝爾獎將是「侮辱」美國

快訊

中央社／ 美國匡提科30日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）自認化解多場戰爭，他今天表示，若他未因此獲得諾貝爾和平獎，那將是對美國的「侮辱」。

川普長久以來一直渴望獲得這項將於10月10日揭曉的殊榮。他在昨天公布加薩地區和平計畫後，今天再度為自己爭取獲獎。

川普在數百名美國高階軍官前發表演說時說：「你會獲得諾貝爾獎嗎？絕對不會。他們會把獎頒給一個什麼事都沒做的人。」

「我告訴你們，這對我們國家來說將是極大侮辱。我不想拿，我是希望國家能拿到這個獎。」

「我們的國家理應獲獎，因為前所未有過這樣的成就。」

身為共和黨人的川普長年對民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obama）2009年獲和平獎一事耿耿於懷。

他今天演說時重申，自今年1月重返白宮以來，他已解決7場戰爭。

川普表示，若他與以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）昨天在白宮共同公布的加薩計畫順利實現，「那我們將達成8場戰爭、8個月解決8場。這是很了不起的」。

哈瑪斯（Hamas）目前尚未對該計畫作出回應。

不過，在選出諾貝爾和平獎得主的挪威奧斯陸，普遍認為川普今年獲獎的機率幾乎是零。

研究諾貝爾和平獎並共同撰寫一本相關著作的歷史學家斯坦納森（Oeivind Stenersen）告訴法新社：「這是完全無法想像的。」

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）也強調，不會受到川普積極造勢影響。

委員會秘書哈普威金（Kristian Berg Harpviken）近日接受法新社採訪時表示：「當然，我們注意到有些候選人受到媒體大量關注，但這實際上對委員會內部的討論並沒有影響。」

川普政府近期所列的7場他宣稱已和平落幕的戰爭，包含柬埔寨與泰國、科索沃與塞爾維亞、剛果民主共和國與盧安達、巴基斯坦與印度、以色列與伊朗、埃及與衣索比亞，以及亞美尼亞與亞塞拜然。

然而，儘管川普快速為其中一些進展邀功，例如今年5月宣佈核武國家印度與巴基斯坦停火，許多說法其實僅屬部分事實或不正確。

