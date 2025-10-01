劍指民主黨城市 川普喊話美國將領：這也是戰爭！

美國總統川普30日表示，川普政府預計一個個整頓民主黨執政的城市，稱這些城市不安全；川普也向美國將領說，這也是戰爭。

美國國防部長赫塞斯近期下達一項罕見指令，要求海外駐紮的約800名美軍將領，包括歐洲、中東及亞太地區的高階指揮官，30日於維吉尼亞州匡提科（Quantico）陸戰隊基地集合開會，川普也到場致詞。

川普表示，美國未來必須確保有最有殺傷力和優勢的美軍；美國必須強大到沒有任何國家膽敢挑戰、沒有敵人膽敢威脅、沒有對手會想到可以打敗美國。

川普也說，美軍最優先的原則就是保衛國土，但近數十年來，政治人物卻開始相信美國的任務是當世界警察，將觸手伸到遠至肯亞和索馬利亞，忽視美國內部正遭到侵略。

川普並批評民主黨執政的城市，指舊金山、芝加哥、紐約和洛杉磯都很不安全，川普政府將一個一個整頓這些城市的治安；川普向台下的獎領喊話，稱部分將領會負擔這項責任；川普說，這也是戰爭，「這是來自美國內部的戰爭」。

川普說，他在拜登政府時期看到有軍隊遭到抗議者的污辱，但軍人卻不能還手；川普說，他取消這樣的禁令，「有人吐痰，我們就反擊」。

此外，川普也提到，美國的潛艇技術超越中俄25年，但川普也表示，中俄兩國正在追趕美國；川普也說，再過5年，中俄就會追上美國的核武。