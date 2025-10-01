聽新聞
0:00 / 0:00

劍指民主黨城市 川普喊話美國將領：這也是戰爭！

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普30日在維吉尼亞州匡提科陸戰隊基地向高階美軍將領演說。路透
美國總統川普30日在維吉尼亞州匡提科陸戰隊基地向高階美軍將領演說。路透

美國總統川普30日表示，川普政府預計一個個整頓民主黨執政的城市，稱這些城市不安全；川普也向美國將領說，這也是戰爭。

美國國防部長赫塞斯近期下達一項罕見指令，要求海外駐紮的約800名美軍將領，包括歐洲、中東及亞太地區的高階指揮官，30日於維吉尼亞州匡提科（Quantico）陸戰隊基地集合開會，川普也到場致詞。

川普表示，美國未來必須確保有最有殺傷力和優勢的美軍；美國必須強大到沒有任何國家膽敢挑戰、沒有敵人膽敢威脅、沒有對手會想到可以打敗美國。

川普也說，美軍最優先的原則就是保衛國土，但近數十年來，政治人物卻開始相信美國的任務是當世界警察，將觸手伸到遠至肯亞和索馬利亞，忽視美國內部正遭到侵略。

川普並批評民主黨執政的城市，指舊金山、芝加哥、紐約和洛杉磯都很不安全，川普政府將一個一個整頓這些城市的治安；川普向台下的獎領喊話，稱部分將領會負擔這項責任；川普說，這也是戰爭，「這是來自美國內部的戰爭」。

川普說，他在拜登政府時期看到有軍隊遭到抗議者的污辱，但軍人卻不能還手；川普說，他取消這樣的禁令，「有人吐痰，我們就反擊」。

此外，川普也提到，美國的潛艇技術超越中俄25年，但川普也表示，中俄兩國正在追趕美國；川普也說，再過5年，中俄就會追上美國的核武。

川普 美國國防 美軍

延伸閱讀

華爾街日報：繳械或丟權 川普讓哈瑪斯陷兩難

川普提加薩和平計畫要哈瑪斯接受 「拒絕就支持以色列」

川普為何要降息？ 學者示警美債風暴

川普提加薩20點和平計畫 俄羅斯、中國都支持

相關新聞

集合全球將領談基礎體能？美防長：厭倦看到肥胖軍隊

美國國防部長赫塞斯30日向約800名美軍將領和高階指揮官發表談話，頒布多項新方針，強調強化軍隊基礎體力和「基於表現」（m...

美國夢碎…她為愛遠渡重洋 生完第一胎遭丈夫殘殺分屍

近日，美國發生一起駭人聽聞的跨國愛情悲劇，蘇格蘭女子班揚（June Bunyan），透過X平台認識丈夫倫特里亞（Jonathan Renteria）...

劍指民主黨城市 川普喊話美國將領：這也是戰爭！

美國總統川普30日表示，川普政府預計一個個整頓民主黨執政的城市，稱這些城市不安全；川普也向美國將領說，這也是戰爭。

川普上傳AI醫療床影片重炒陰謀論 網路一片嘩然

美國總統川普上傳一段疑似AI生成影片，影片中他承諾每位美國人都能使用擁有治百病「醫療床」（MedBed）的醫院，重炒過去...

認不出平交道 美議員籲查特斯拉全自動輔助駕駛

美國兩名聯邦參議員今天敦促汽車安全監管機構，調查據報特斯拉全自動輔助駕駛系統未能偵測並安全應對鐵路平交道的事件，並警告這...

紐時：川普政府與德黑蘭達成協議遣返一批伊朗人

紐約時報今天報導，據2名參與談判的伊朗高級官員以及1名知情的美國官員透露，川普政府正在將大約100名伊朗人從美國遣返至伊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。