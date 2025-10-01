聽新聞
0:00 / 0:00

美軍方高層憂新國防戰略 輕忽中國

聯合報／ 國際中心／綜合報導

華盛頓郵報引述八名現、前任官員表示，美軍高層對川普政府即將公布的國防戰略提出嚴重疑慮，認為過度聚焦本土而輕忽中國威脅，凸顯五角大廈文官與軍職的分歧。

提出批評者包含參謀首長聯席會議主席凱恩在內的多名高階將領。美國國防部長赫塞斯正主導重排美國軍事優先順位，將重心放在國土安全威脅，限縮美中競爭範圍並弱化美國在歐洲與非洲角色。

華郵指出，新版國防戰略（ＮＤＳ）由五角大廈政策辦公室一些由川普總統政治任命的官員起草，目前已進入最後編修階段，起草者不乏一些不滿美國長期提供歐洲與中東安全承諾的人士。

赫塞斯與他的政策幕僚已表明，五角大廈將從歐洲撤回一些部隊並合併指揮體系，這讓部分盟邦不安，尤其在俄烏戰爭未歇且北約國家領空多次遭俄機侵犯之際。

五角大廈多年來的戰略理念一直是「最佳防禦是建立並維持強大的海外軍事同盟」。但川普政府一些批評這種理念的人認為，這讓美國身陷昂貴的海外戰爭，無法保障國內利益。

儘管川普今年曾下令空襲葉門與伊朗，但他的主要重心仍是將軍力轉向靠近美國本土的任務。近期美軍開始在加勒比海打擊疑為毒販的目標，並向南部國境部署軍隊與武器，還將國民兵與陸戰隊派往國內大城市應對示威及試圖遏制川普口中「失控的都市犯罪」。

知情人士透露，軍方內部對新版國防戰略的批評，大多集中在過度強調本土威脅而忽視中國持續快速軍事擴張，軍職高層已警告美國在太平洋優勢正快速流失。

五名人士指出，新版國防戰略雖仍有相當篇幅聚焦中國，但主要集中在武力犯台威脅，而非更廣泛的全球競爭。

三名知情人士說，國防戰略草擬過程有異議很正常，但這次有意見且感擔憂的官員人數乃至批評力道，都極為罕見。知情人士說，凱恩已向五角大廈高層表達憂心，想讓新版國防戰略不失焦，要確保美軍嚇阻力並在衝突時能擊敗中國。

美軍 國防 美國

延伸閱讀

川普為何要降息？ 學者示警美債風暴

川普提加薩20點和平計畫 俄羅斯、中國都支持

川普上傳AI醫療床影片重炒陰謀論 網路一片嘩然

以色列同意川普和平計畫 華爾街日報：哈瑪斯不接受恐兩頭空

相關新聞

美軍方高層憂新國防戰略 輕忽中國

華盛頓郵報引述八名現、前任官員表示，美軍高層對川普政府即將公布的國防戰略提出嚴重疑慮，認為過度聚焦本土而輕忽中國威脅，凸...

劍指民主黨城市 川普喊話美國將領：這也是戰爭

美國總統川普30日表示，川普政府預計一個個整頓民主黨執政的城市，稱這些城市不安全；川普也向美國將領說，這也是戰爭。

美國夢碎…她為愛遠渡重洋 生完第一胎遭丈夫殘殺分屍

近日，美國發生一起駭人聽聞的跨國愛情悲劇，蘇格蘭女子班揚（June Bunyan），透過X平台認識丈夫倫特里亞（Jonathan Renteria）...

集合全球將領談基礎體能？美防長：厭倦看到肥胖軍隊

美國國防部長赫塞斯30日向約800名美軍將領和高階指揮官發表談話，頒布多項新方針，強調強化軍隊基礎體力和「基於表現」（m...

川普上傳AI醫療床影片重炒陰謀論 網路一片嘩然

美國總統川普上傳一段疑似AI生成影片，影片中他承諾每位美國人都能使用擁有治百病「醫療床」（MedBed）的醫院，重炒過去...

認不出平交道 美議員籲查特斯拉全自動輔助駕駛

美國兩名聯邦參議員今天敦促汽車安全監管機構，調查據報特斯拉全自動輔助駕駛系統未能偵測並安全應對鐵路平交道的事件，並警告這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。