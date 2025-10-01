美軍方高層憂新國防戰略 輕忽中國

華盛頓郵報引述八名現、前任官員表示，美軍高層對川普政府即將公布的國防戰略提出嚴重疑慮，認為過度聚焦本土而輕忽中國威脅，凸顯五角大廈文官與軍職的分歧。

提出批評者包含參謀首長聯席會議主席凱恩在內的多名高階將領。美國國防部長赫塞斯正主導重排美國軍事優先順位，將重心放在國土安全威脅，限縮美中競爭範圍並弱化美國在歐洲與非洲角色。

華郵指出，新版國防戰略（ＮＤＳ）由五角大廈政策辦公室一些由川普總統政治任命的官員起草，目前已進入最後編修階段，起草者不乏一些不滿美國長期提供歐洲與中東安全承諾的人士。

赫塞斯與他的政策幕僚已表明，五角大廈將從歐洲撤回一些部隊並合併指揮體系，這讓部分盟邦不安，尤其在俄烏戰爭未歇且北約國家領空多次遭俄機侵犯之際。

五角大廈多年來的戰略理念一直是「最佳防禦是建立並維持強大的海外軍事同盟」。但川普政府一些批評這種理念的人認為，這讓美國身陷昂貴的海外戰爭，無法保障國內利益。

儘管川普今年曾下令空襲葉門與伊朗，但他的主要重心仍是將軍力轉向靠近美國本土的任務。近期美軍開始在加勒比海打擊疑為毒販的目標，並向南部國境部署軍隊與武器，還將國民兵與陸戰隊派往國內大城市應對示威及試圖遏制川普口中「失控的都市犯罪」。

知情人士透露，軍方內部對新版國防戰略的批評，大多集中在過度強調本土威脅而忽視中國持續快速軍事擴張，軍職高層已警告美國在太平洋優勢正快速流失。

五名人士指出，新版國防戰略雖仍有相當篇幅聚焦中國，但主要集中在武力犯台威脅，而非更廣泛的全球競爭。

三名知情人士說，國防戰略草擬過程有異議很正常，但這次有意見且感擔憂的官員人數乃至批評力道，都極為罕見。知情人士說，凱恩已向五角大廈高層表達憂心，想讓新版國防戰略不失焦，要確保美軍嚇阻力並在衝突時能擊敗中國。