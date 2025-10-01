美軍全球將領罕見齊聚 川普演說：美國面臨內部戰爭
駐紮全球各地的數百名將領今天在美國維吉尼亞州參加罕見集會。總統川普告訴這些將領，美國正面臨一場「來自內部的戰爭」。
法新社及美國「國會山莊報」（The Hill）報導，川普於維吉尼亞州匡提科（Quantico）召開的集會上對美軍將領發表演說。他表示：「我們一同喚醒戰士精神。正是這股精神，打下勝利並建立這個國家。」
川普提及：「在接下來幾年內，我們將一同把我們的軍隊建設得比以往任何時候都還要強大、更堅韌、更迅速、更勇猛、更具戰力。」
他也指出，在美國數個城市動用國民兵（NationalGuard）的取締行動，對在座某些人而言是一項重要工作，這也是一場戰爭，一場來自內部的戰爭。
川普還告訴美軍將領，如果巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）不接受加薩和平協議，將面臨嚴重後果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言