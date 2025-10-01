聽新聞
0:00 / 0:00

將領會議 美防長籲終結政治正確

聯合報／ 記者陳熙文、編譯高詣軒／綜合報導
美國國防部長赫塞斯。美聯社
美國國防部長赫塞斯。美聯社

美國國防部長赫塞斯卅日向約八百名美軍將領和高階指揮官發表談話，頒布多項新方針，強調強化軍隊基礎體力和「基於表現」的評估準則；赫塞斯說，他厭倦看到肥胖的軍隊，如果國防部長能定期做體能測試，任何美軍成員應做到。

美國總統川普也發表演說，向將領們吹噓他的關稅和邊境政策。在談到向美國城市派遣國民兵一事時，他說，「我們應該利用一些危險的城市作為我們軍隊的訓練場」。

川普也再次自誇他調停印巴衝突，提及俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基必須會面來解決俄烏戰爭，並自認應該獲得諾貝爾和平獎。紐約時報說，川普的演說毫無重點，不知他為何要對高階將領們談論這些他幾乎每天提起的事。

赫塞斯則提到，美軍未來不會再有政治正確，也不會再被愚蠢的交戰準則拖累。

赫塞斯近期下達一項罕見指令，要求海外駐紮的約八百名美軍將領，包括歐洲、中東及亞太地區的高階指揮官於維吉尼亞州匡提科陸戰隊基地集合開會，卻沒告知開會的目的。

赫塞斯卅日在美國總統川普致詞前發表談話，他先提到想要和平必須備戰，並重申「以實力謀和平」和「戰士精神」重要性。

赫塞斯指出，他提出十項新的指示，並在談話中強調軍隊的基礎體力，指不管任何軍階的軍人都應該符合身高和體重的標準，並且通過體能測試；赫塞斯說，他將要求所有軍人每年都必須通過兩次體能測試。他說，軍隊的標準必須一致，女性也必須達到體能標準。

赫塞斯說，對美國戰鬥單位來說，政治正確、過度敏感、不願傷害任何人感情的領導模式，已經結束了。

延伸閱讀

川普提加薩20點和平計畫 俄羅斯、中國都支持

川普上傳AI醫療床影片重炒陰謀論 網路一片嘩然

以色列同意川普和平計畫 華爾街日報：哈瑪斯不接受恐兩頭空

算什麼協議？巴勒斯坦人普遍不信川普監督加薩 哈瑪斯反應耐人尋味

相關新聞

川普會兩黨領袖未達共識…兩黨國會僵局 美政府恐關門

美國總統川普九月廿九日在白宮會晤兩黨國會領袖，但未就避免政府關門達成共識。聯邦預算九月卅日到期，若國會未通過法案延長撥款...

將領會議 美防長籲終結政治正確

美國國防部長赫塞斯卅日向約八百名美軍將領和高階指揮官發表談話，頒布多項新方針，強調強化軍隊基礎體力和「基於表現」的評估準...

美軍方高層憂新國防戰略 輕忽中國

華盛頓郵報引述八名現、前任官員表示，美軍高層對川普政府即將公布的國防戰略提出嚴重疑慮，認為過度聚焦本土而輕忽中國威脅，凸...

劍指民主黨城市 川普喊話美國將領：這也是戰爭

美國總統川普30日表示，川普政府預計一個個整頓民主黨執政的城市，稱這些城市不安全；川普也向美國將領說，這也是戰爭。

美國夢碎…她為愛遠渡重洋 生完第一胎遭丈夫殘殺分屍

近日，美國發生一起駭人聽聞的跨國愛情悲劇，蘇格蘭女子班揚（June Bunyan），透過X平台認識丈夫倫特里亞（Jonathan Renteria）...

集合全球將領談基礎體能？美防長：厭倦看到肥胖軍隊

美國國防部長赫塞斯30日向約800名美軍將領和高階指揮官發表談話，頒布多項新方針，強調強化軍隊基礎體力和「基於表現」（m...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。