美防長罕見召集將領發表談話 矢言終結軍中覺醒文化

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國國防部長赫格塞斯今天在華府近郊1場前所未有的美軍將領集會中，痛批先前在美軍內部推動促進多元性和包容性的政策，他稱這些政策導致「數十年的衰敗」。

路透社報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）上週召集全球各地美軍上將今天齊聚美國維吉尼亞州（Virginia）的匡提科（Quantico），未說明原因。

這些美軍高階領導人士今天身穿制服坐在美國海軍陸戰隊大學（Marine Corps University）禮堂內，聽取赫格塞斯在台上發表談話。

他開場時表示：「愚蠢又魯莽的政治領導人物讓我們走偏了方向，迷失了自已，成為了『覺醒部』（Woke Department）。但從今以後不會再如此了。」

美國總統川普（Donald Trump）預定今天稍晚也將對這些齊聚一堂的美軍將領發表談話。他先前已表示，將利用這次機會當面表達「我們愛他們」。

這些美軍高階軍官面對的舞台上懸掛1面巨大的美國國旗，還立了1座講臺，前方的看板上寫著「力量、服務、美國」（Strength Service America）。

赫格塞斯在演說中並批評軍人體態過重的觀感。他說：「在五角大廈走廊見到肥胖的將軍，令人完全無法接受。」

赫格塞斯表示，未來美軍所有體能測驗都要符合男性基準，他還強調儀容標準的重要性，「（允許）不專業外表的時代已結束，不會再見到留大鬍子的人」。

美軍 美國國防 國防部

相關新聞

劍指民主黨城市 川普喊話美國將領：這也是戰爭

美國總統川普30日表示，川普政府預計一個個整頓民主黨執政的城市，稱這些城市不安全；川普也向美國將領說，這也是戰爭。

美國夢碎…她為愛遠渡重洋 生完第一胎遭丈夫殘殺分屍

近日，美國發生一起駭人聽聞的跨國愛情悲劇，蘇格蘭女子班揚（June Bunyan），透過X平台認識丈夫倫特里亞（Jonathan Renteria）...

集合全球將領談基礎體能？美防長：厭倦看到肥胖軍隊

美國國防部長赫塞斯30日向約800名美軍將領和高階指揮官發表談話，頒布多項新方針，強調強化軍隊基礎體力和「基於表現」（m...

川普上傳AI醫療床影片重炒陰謀論 網路一片嘩然

美國總統川普上傳一段疑似AI生成影片，影片中他承諾每位美國人都能使用擁有治百病「醫療床」（MedBed）的醫院，重炒過去...

認不出平交道 美議員籲查特斯拉全自動輔助駕駛

美國兩名聯邦參議員今天敦促汽車安全監管機構，調查據報特斯拉全自動輔助駕駛系統未能偵測並安全應對鐵路平交道的事件，並警告這...

紐時：川普政府與德黑蘭達成協議遣返一批伊朗人

紐約時報今天報導，據2名參與談判的伊朗高級官員以及1名知情的美國官員透露，川普政府正在將大約100名伊朗人從美國遣返至伊...

