美防長罕見召集將領發表談話 矢言終結軍中覺醒文化
美國國防部長赫格塞斯今天在華府近郊1場前所未有的美軍將領集會中，痛批先前在美軍內部推動促進多元性和包容性的政策，他稱這些政策導致「數十年的衰敗」。
路透社報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）上週召集全球各地美軍上將今天齊聚美國維吉尼亞州（Virginia）的匡提科（Quantico），未說明原因。
這些美軍高階領導人士今天身穿制服坐在美國海軍陸戰隊大學（Marine Corps University）禮堂內，聽取赫格塞斯在台上發表談話。
他開場時表示：「愚蠢又魯莽的政治領導人物讓我們走偏了方向，迷失了自已，成為了『覺醒部』（Woke Department）。但從今以後不會再如此了。」
美國總統川普（Donald Trump）預定今天稍晚也將對這些齊聚一堂的美軍將領發表談話。他先前已表示，將利用這次機會當面表達「我們愛他們」。
這些美軍高階軍官面對的舞台上懸掛1面巨大的美國國旗，還立了1座講臺，前方的看板上寫著「力量、服務、美國」（Strength Service America）。
赫格塞斯在演說中並批評軍人體態過重的觀感。他說：「在五角大廈走廊見到肥胖的將軍，令人完全無法接受。」
赫格塞斯表示，未來美軍所有體能測驗都要符合男性基準，他還強調儀容標準的重要性，「（允許）不專業外表的時代已結束，不會再見到留大鬍子的人」。
