快訊

菲律賓宿霧外海深夜6.9強震 震源深度11公里

卓榮泰准辭！謝子涵因生涯規劃請辭行政院副發言人

指揮層級提高了！季連成輪任花蓮中央前進協調所總協調官

美國民意翻轉 紐時民調：同情巴勒斯坦首度超越以色列

中央社／ 紐約29日綜合外電報導

加薩戰爭爆發即將屆滿兩年，根據「紐約時報」與錫耶納大學聯合民調，美國社會對以色列的支持出現劇烈逆轉，對以色列政府處理這場衝突的手法抱持極度負面觀感的選民比例升高。

「紐約時報」（The New York Times）報導，最新民調結果顯示，美國選民同情巴勒斯坦人的比例略高於同情以色列人，為自從1998年紐時開始進行這項調查以來首見，顯示他們對此一長達數十年區域衝突的態度，開始因為不認同加薩戰爭而在重新評估。

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日對以色列發動突襲後，美國選民普遍同情以色列，比例達47%，當時支持巴勒斯坦人的只有20%。然而在最新調查中，僅有34%受訪者表示站在以色列這一邊，35%表態支持巴勒斯坦人，另有31%表示不確定或對雙方的支持程度相當。

現在多數美國選民反對繼續提供以色列經濟和軍事援助，為自從加薩戰爭爆發以來美國民意上的一大逆轉。約有6成選民認為，即使仍有人質尚未獲釋或哈瑪斯未遭徹底殲滅，以色列也應該結束軍事行動。同時，有40%受訪者認為以色列「蓄意」殺害加薩平民，這個比率達2023年相關民調的近兩倍。

彙整紐時與錫耶納大學（Siena University）民調結果可見，這個長期獲美國兩黨支持的堅定盟友，在美國民間的支持度正大幅下滑。除非遭遇到諸如戰爭這類災難性事件，否則在當前高度分化美國社會中，民意往往會在很長時間內逐漸變化，短期內如此巨幅變動殊屬罕見。

這次調查同時暗示美以聯盟未來關係面臨的挑戰。自1948年建國以來，以色列是歷來接受最多美援的國家，累計獲得數千億美元支持。

不分黨派的年輕選民普遍傾向反對繼續給予以色列援助。30歲以下選民中，近7成表態反對追加經濟或軍事協助。

這波支持度下滑主要來自民主黨選民。共和黨內大體上繼續對以色列相挺，但也出現小幅下跌。

約兩年前，民主黨人對以色列和巴勒斯坦的支持幾乎持平，有34%同情以色列，31%挺巴勒斯坦。但現在，全國各地基層民主黨人壓倒性地支持巴勒斯坦人，有54%表示更同情巴勒斯坦，同情以色列的只有13%。

這項民調於22日至27日在全美範圍內對1313名登記選民進行。

以色列 美國 巴勒斯坦

延伸閱讀

川普提加薩20點和平計畫 俄羅斯、中國都支持

以色列同意川普和平計畫 華爾街日報：哈瑪斯不接受恐兩頭空

算什麼協議？巴勒斯坦人普遍不信川普監督加薩 哈瑪斯反應耐人尋味

中東戰爭露曙光…以色列同意川普加薩和平計畫 只等哈瑪斯點頭

相關新聞

集合全球將領談基礎體能？美防長：厭倦看到肥胖軍隊

美國國防部長赫塞斯30日向約800名美軍將領和高階指揮官發表談話，頒布多項新方針，強調強化軍隊基礎體力和「基於表現」（m...

美國夢碎…她為愛遠渡重洋 生完第一胎遭丈夫殘殺分屍

近日，美國發生一起駭人聽聞的跨國愛情悲劇，蘇格蘭女子班揚（June Bunyan），透過X平台認識丈夫倫特里亞（Jonathan Renteria）...

川普上傳AI醫療床影片重炒陰謀論 網路一片嘩然

美國總統川普上傳一段疑似AI生成影片，影片中他承諾每位美國人都能使用擁有治百病「醫療床」（MedBed）的醫院，重炒過去...

認不出平交道 美議員籲查特斯拉全自動輔助駕駛

美國兩名聯邦參議員今天敦促汽車安全監管機構，調查據報特斯拉全自動輔助駕駛系統未能偵測並安全應對鐵路平交道的事件，並警告這...

紐時：川普政府與德黑蘭達成協議遣返一批伊朗人

紐約時報今天報導，據2名參與談判的伊朗高級官員以及1名知情的美國官員透露，川普政府正在將大約100名伊朗人從美國遣返至伊...

美政府恐再停擺 航空業警告：空中大亂 航班延誤

美國聯邦政府資金僵局未解決，政府可能再度關門；航空業者今天警告，若聯邦政府航空管制員與安檢人員被迫無薪上班，恐將衝擊航空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。