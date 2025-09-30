美國民意翻轉 紐時民調：同情巴勒斯坦首度超越以色列

加薩戰爭爆發即將屆滿兩年，根據「紐約時報」與錫耶納大學聯合民調，美國社會對以色列的支持出現劇烈逆轉，對以色列政府處理這場衝突的手法抱持極度負面觀感的選民比例升高。

「紐約時報」（The New York Times）報導，最新民調結果顯示，美國選民同情巴勒斯坦人的比例略高於同情以色列人，為自從1998年紐時開始進行這項調查以來首見，顯示他們對此一長達數十年區域衝突的態度，開始因為不認同加薩戰爭而在重新評估。

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日對以色列發動突襲後，美國選民普遍同情以色列，比例達47%，當時支持巴勒斯坦人的只有20%。然而在最新調查中，僅有34%受訪者表示站在以色列這一邊，35%表態支持巴勒斯坦人，另有31%表示不確定或對雙方的支持程度相當。

現在多數美國選民反對繼續提供以色列經濟和軍事援助，為自從加薩戰爭爆發以來美國民意上的一大逆轉。約有6成選民認為，即使仍有人質尚未獲釋或哈瑪斯未遭徹底殲滅，以色列也應該結束軍事行動。同時，有40%受訪者認為以色列「蓄意」殺害加薩平民，這個比率達2023年相關民調的近兩倍。

彙整紐時與錫耶納大學（Siena University）民調結果可見，這個長期獲美國兩黨支持的堅定盟友，在美國民間的支持度正大幅下滑。除非遭遇到諸如戰爭這類災難性事件，否則在當前高度分化美國社會中，民意往往會在很長時間內逐漸變化，短期內如此巨幅變動殊屬罕見。

這次調查同時暗示美以聯盟未來關係面臨的挑戰。自1948年建國以來，以色列是歷來接受最多美援的國家，累計獲得數千億美元支持。

不分黨派的年輕選民普遍傾向反對繼續給予以色列援助。30歲以下選民中，近7成表態反對追加經濟或軍事協助。

這波支持度下滑主要來自民主黨選民。共和黨內大體上繼續對以色列相挺，但也出現小幅下跌。

約兩年前，民主黨人對以色列和巴勒斯坦的支持幾乎持平，有34%同情以色列，31%挺巴勒斯坦。但現在，全國各地基層民主黨人壓倒性地支持巴勒斯坦人，有54%表示更同情巴勒斯坦，同情以色列的只有13%。

這項民調於22日至27日在全美範圍內對1313名登記選民進行。