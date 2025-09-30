集合全球將領談基礎體能？美防長：厭倦看到肥胖軍隊

美國國防部長赫塞斯30日向約800名美軍將領和高階指揮官發表談話，頒布多項新方針，強調強化軍隊基礎體力和「基於表現」（merit based）的評估準則；赫塞斯說，如果國防部長能定期做體能測試，任何美軍成員應該都能做到；赫塞斯說，他已經厭倦在戰鬥隊伍中看到肥胖的軍隊。

赫塞斯也提到，美軍未來不會再有政治正確，也不會再被愚蠢的交戰準則拖累。

赫塞斯近期下達一項罕見指令，要求海外駐紮的約800名美軍將領，包括歐洲、中東及亞太地區的高階指揮官，30日於維吉尼亞州匡提科（Quantico）陸戰隊基地集合開會，卻沒有告知開會的目的。

赫塞斯30日在美國總統川普致詞之前發表談話，他先是提到，任何人想要和平，必須準備作戰，並重申「以實力謀和平」（peace through strength）和「戰士精神」（warrior ehtos）的重要性。

赫塞斯也說，他預計下個月針對美國所面對的威脅，以及如何嚇阻中國發表談話。

赫塞斯指出，他提出10項新的指示，並在談話中強調軍隊的基礎體力，指不管任何軍階的軍人都應該符合身高和體重的標準，並且通過體能測試；赫塞斯說，在他的指示之下，所有軍人每年都必須通過兩次體能測試，並符合身高和體重標準的要求。

赫塞斯說，他不會希望自己的兒子加入一支身材走樣的軍隊，也不願他加入一支有無法達到體能標準的女性的軍隊；赫塞斯說，軍隊的標準必須一致，不論性別，否則就不叫做標準，

赫塞斯說，對美國戰鬥單位來說，政治正確、過度敏感，不願傷害任何人感覺的領導模式，這樣的時代現在已經結束了；不管任何階層，只要是無法符合標準的人就會被淘汰。

赫塞斯也說，被更名為戰爭部的國防部會為戰爭做準備，而非為防禦做準備，「我們訓練戰士，而不是防衛者；我們打仗，而不是防禦」；赫塞斯也表示，美軍不會再用愚蠢的交戰準則作戰。

赫塞斯說，如果他今天的談話內容讓任何將領「心一沉」（heart sink），那歡迎這些將領辭職。