美國夢碎…她為愛遠渡重洋 生完第一胎遭丈夫殘殺分屍

近日，美國發生一起駭人聽聞的跨國愛情悲劇，蘇格蘭女子班揚（June Bunyan），透過X平台認識丈夫倫特里亞（Jonathan Renteria），為了律師夢想與愛情遠赴美國，不料卻在生下女兒後慘遭丈夫殺害分屍。

綜合外電報導，37歲的班揚透過X平台認識25歲的倫特里亞，並在約18個月前抵達加州和倫特里亞結婚。此外，班揚也為了當上律師努力準備，全為了完成幫助弱勢族群的夢想。

班揚的同事、親友，更形容她是一位「充滿活力、笑聲具有感染力、內心極具同情心」的人，不料一切卻在班揚懷孕後變了調。

2人的鄰居米勒（Arielle Miller）回憶，班揚曾透露懷孕期間遭丈夫冷嘲熱諷，甚至在產下女兒後也不斷被批評身材，讓班揚哀嘆「從未見過他如此惡劣」。

根據洛杉磯警方說法，9月11日，倫特里亞在一家旅館企圖輕生，並留下字條坦承殺害妻子。警方隨後前往2人的住處檢查，卻發現班揚早已死亡。

調查指出，班揚死於嚴重頸部創傷，遺體遭分屍並裝進多個屍袋。鄰居米勒表示，當數個屍袋被抬下來後，「那時我才知道，她已經不是完整的一具遺體了」；對於班揚的悲慘遭遇，其他鄰居也深感不捨，「她生前不該遭受如此不被尊重的待遇」。

警方表示，倫特里亞目前被控謀殺、肢解遺體，保釋金高達400萬美元（約新台幣1.2億元），預計於11月18日出庭。

此外，班揚的親友已發起募資，全為將她的遺體運回蘇格蘭安葬，「無論金額多寡，每一筆捐款都能在這段深切哀痛的時刻，帶來實質的幫助。」

