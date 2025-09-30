認不出平交道 美議員籲查特斯拉全自動輔助駕駛

美國兩名聯邦參議員今天敦促汽車安全監管機構，調查據報特斯拉全自動輔助駕駛系統未能偵測並安全應對鐵路平交道的事件，並警告這可能帶來「災難性」車禍風險。

路透社報導，特斯拉（Tesla）在官網上表示，全自動輔助駕駛（Full Self-Driving, FSD）系統能讓車輛載運乘客前往「幾乎任何地方」，能處理包括路線導航、變換車道、轉向及停車等各種操作，但仍需人類駕駛監督。

民主黨籍聯邦參議員馬基（Ed Markey）與布魯門塔（Richard Blumenthal）指出，近來有關險些發生碰撞的通報案件日增，呼籲國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration,NHTSA）展開調查。

這兩名聯邦參議員在公開信中寫道：「在鐵路平交道出現誤判，可能導致災難性的多重傷亡車禍，涉及車內乘客、列車旅客與鐵路工作人員。」

他們又說，這類錯誤造成的衝擊遠超過漏看交通號誌或違規變換車道等危險失誤。

特斯拉沒有回應置評要求。

NHTSA透過聲明表示，已收到這封信件，正在蒐集相關事件的資訊。NHTSA補充說，雖然特斯拉系統在某些情況下能協助駕駛進行轉向、煞車與加速控制，但駕駛人仍須全程保持操作控制。

特斯拉的全自動輔助駕駛系統比自動輔助駕駛系統（Autopilot）還更進階，已列入NHTSA調查範圍。

2024年10月，NHTSA曾對240萬輛搭載全自動輔助駕駛系統的特斯拉汽車展開調查，起因是有4起在能見度受限（如太陽眩光、濃霧或揚塵）狀況下發生的事故通報，包括2023年一起致命車禍。

這兩名聯邦參議員也敦促NHTSA考慮對特斯拉使用全自動輔助駕駛系統實施限制措施。

他們說：「NHTSA應該考慮採取明確與明顯的行動來保護大眾安全，包括限制特斯拉全自動輔助駕駛僅在原設計的道路與天候條件下運作。」