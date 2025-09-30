快訊

小草「上車舞」替阿北加油 被問黃國昌養「狗仔」…柯文哲苦笑吐2字

談判團隊赴美磋商！川普對台課20%關稅 卓榮泰：進行最後階段關鍵性談話

護理系能進台積電？她驚訝同學開賓士 網曝1職缺：年薪超百萬

認不出平交道 美議員籲查特斯拉全自動輔助駕駛

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
美國參議員敦促汽車安全監管機構，調查據報特斯拉全自動輔助駕駛系統未能偵測並安全應對鐵路平交道的事件。歐新社
美國參議員敦促汽車安全監管機構，調查據報特斯拉全自動輔助駕駛系統未能偵測並安全應對鐵路平交道的事件。歐新社

美國兩名聯邦參議員今天敦促汽車安全監管機構，調查據報特斯拉全自動輔助駕駛系統未能偵測並安全應對鐵路平交道的事件，並警告這可能帶來「災難性」車禍風險。

路透社報導，特斯拉（Tesla）在官網上表示，全自動輔助駕駛（Full Self-Driving, FSD）系統能讓車輛載運乘客前往「幾乎任何地方」，能處理包括路線導航、變換車道、轉向及停車等各種操作，但仍需人類駕駛監督。

民主黨籍聯邦參議員馬基（Ed Markey）與布魯門塔（Richard Blumenthal）指出，近來有關險些發生碰撞的通報案件日增，呼籲國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration,NHTSA）展開調查。

這兩名聯邦參議員在公開信中寫道：「在鐵路平交道出現誤判，可能導致災難性的多重傷亡車禍，涉及車內乘客、列車旅客與鐵路工作人員。」

他們又說，這類錯誤造成的衝擊遠超過漏看交通號誌或違規變換車道等危險失誤。

特斯拉沒有回應置評要求。

NHTSA透過聲明表示，已收到這封信件，正在蒐集相關事件的資訊。NHTSA補充說，雖然特斯拉系統在某些情況下能協助駕駛進行轉向、煞車與加速控制，但駕駛人仍須全程保持操作控制。

特斯拉的全自動輔助駕駛系統比自動輔助駕駛系統（Autopilot）還更進階，已列入NHTSA調查範圍。

2024年10月，NHTSA曾對240萬輛搭載全自動輔助駕駛系統的特斯拉汽車展開調查，起因是有4起在能見度受限（如太陽眩光、濃霧或揚塵）狀況下發生的事故通報，包括2023年一起致命車禍。

這兩名聯邦參議員也敦促NHTSA考慮對特斯拉使用全自動輔助駕駛系統實施限制措施。

他們說：「NHTSA應該考慮採取明確與明顯的行動來保護大眾安全，包括限制特斯拉全自動輔助駕駛僅在原設計的道路與天候條件下運作。」

特斯拉 輔助駕駛

延伸閱讀

月投2萬「VOO八成、0050兩成」到退休！網勸勿過度分散：重疊度太高

美政府回聘數百名DOGE解職員工 「爽放7個月帶薪假」爛攤由納稅人埋單

特斯拉比輝達還有潛力？財經雪倫「唯一缺點就是股價太晃」：用00983A替代

雨天國1驚魂　特斯拉駕駛護欄自撞後站路肩等援遭2車撞擊骨折

相關新聞

紐時：川普政府與德黑蘭達成協議遣返一批伊朗人

紐約時報今天報導，據2名參與談判的伊朗高級官員以及1名知情的美國官員透露，川普政府正在將大約100名伊朗人從美國遣返至伊...

美政府恐再停擺 航空業警告：空中大亂 航班延誤

美國聯邦政府資金僵局未解決，政府可能再度關門；航空業者今天警告，若聯邦政府航空管制員與安檢人員被迫無薪上班，恐將衝擊航空...

認不出平交道 美議員籲查特斯拉全自動輔助駕駛

美國兩名聯邦參議員今天敦促汽車安全監管機構，調查據報特斯拉全自動輔助駕駛系統未能偵測並安全應對鐵路平交道的事件，並警告這...

WSJ：憂對中衝突 五角大廈促飛彈增產4倍

華爾街日報(WSJ)29日獨家報導，五角大廈擔心未來若與中國發生衝突，手上武器庫存不足，正敦促其飛彈供應商迅速將生產率翻...

聯邦政府停擺倒數1天 川普與國會領袖協商無果

聯邦政府預算期限進入倒數，10月1日零時1分聯邦政府便將停擺，除非國會拿出解套辦法。然而，川普總統29日在白宮會見共和黨...

分析：亞當斯支持率僅個位數 退選不足撼動曼達尼領先優勢

紐約市長亞當斯(Eric Adams)28日宣布放棄尋求競選連任後，分析人士認為，由於亞當斯的支持率已跌至個位數，因此他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。