紐時：川普政府與德黑蘭達成協議遣返一批伊朗人

紐約時報今天報導，據2名參與談判的伊朗高級官員以及1名知情的美國官員透露，川普政府正在將大約100名伊朗人從美國遣返至伊朗。

根據紐約時報（The New York Times），2名伊朗官員表示，這架美國包機已於昨晚自路易斯安那州起飛，預定於今天經由卡達抵達伊朗。1名美國官員則證實，這趟航班的計畫已進入最後階段。由於所有官員皆未獲授權公開談論細節，紐約時報以匿名方式處理。

報導中指出，這次遣返行動是川普政府迄今最為明顯的舉措之一，顯示其不論遣返對象將面臨何種人權處境，仍堅持將移民驅逐出境。今年稍早，美國曾將一批伊朗人遣送至哥斯大黎加與巴拿馬，其中許多人是皈依基督教的信徒，在伊朗可能遭受迫害。這一系列擴大的遣返行動，引發移民維權人士的訴訟與批評。

數十年來，美國一直為逃離伊朗的人提供庇護。伊朗在人權紀錄上長期惡名昭彰，打壓女性權益運動人士、政治異議者、記者與律師、宗教少數群體，以及LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）社群成員等。

目前尚不清楚此次被遣返的伊朗人的身分與他們試圖移民美國的原因。近年來，抵達美墨邊界並非法入境的伊朗移民數量有所增加，其中許多人聲稱因政治或宗教信仰在國內遭受迫害。

由於缺乏正常化的外交關係以及無法及時取得目的國政府簽發的旅行證件，美國長期以來在遣返特定國家的移民時進退兩難，只能選擇長期拘留或釋放至美國境內。2024年，美國僅透過數班商業航班將逾24名伊朗人遣返，已是多年來的最高數字。

2名伊朗官員表示，此次遣返者包括男性與女性，其中一些是夫妻。有些人在拘留中心待了數月後自願離開，也有人並非自願。他們說，在幾乎所有案例中，庇護申請都已被駁回，或尚未出庭進行庇護聽證。

根據這2名伊朗官員，這次遣返是美國與伊朗政府少有的合作時刻，是兩國經過數月談判的結果。其中1名官員表示，伊朗外交部正在協調這批被遣返者的返國事宜，並獲得保證他們將會安全，且不會遇到問題。然而，他補充道，許多人仍感到失望，甚至害怕。