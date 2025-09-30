聽新聞
美政府恐再停擺 航空業警告：空中大亂 航班延誤
美國聯邦政府資金僵局未解決，政府可能再度關門；航空業者今天警告，若聯邦政府航空管制員與安檢人員被迫無薪上班，恐將衝擊航空運輸，導致航班延誤。
由聯合航空（United Airlines）、達美航空（Delta AirLines）、美國航空（American Airlines）、西南航空（Southwest Airlines）等業者組成的「美國航空協會」（Airlines for America）指出，若政府預算遭刪砍，「航空運輸系統可能被迫減速、降低效能」，進而影響旅客權益。
路透社報導，一旦聯邦政府停擺，美國空中交通管制員和大約5萬名負責機場安檢的運輸安全管理局（TSA）人員，卻必須繼續執勤，但無法領薪。
2019年，美國政府關門35天期間，航管員及TSA人員因領不到薪水，缺勤情形增加，導致部分機場安檢的等候時間大幅延長。
當時聯邦航空總署（FAA）被迫降低紐約地區空中交通運作，這才造成國會議員壓力，解除了聯邦資金僵局。
如今國會兩黨若未能在10月1日前就政府預算案達成共識，政府關門危機就會成真。
民主黨國會領袖今天與總統川普（Donald Trump）會面，但未達成協議。
