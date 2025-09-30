快訊

小草「上車舞」替阿北加油 被問黃國昌養「狗仔」…柯文哲苦笑吐2字

談判團隊赴美磋商！川普對台課20%關稅 卓榮泰：進行最後階段關鍵性談話

護理系能進台積電？她驚訝同學開賓士 網曝1職缺：年薪超百萬

聽新聞
0:00 / 0:00

美政府恐再停擺 航空業警告：空中大亂 航班延誤

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
航空業者今天警告，若聯邦政府航空管制員與安檢人員被迫無薪上班，恐將衝擊航空運輸。（路透）
航空業者今天警告，若聯邦政府航空管制員與安檢人員被迫無薪上班，恐將衝擊航空運輸。（路透）

美國聯邦政府資金僵局未解決，政府可能再度關門；航空業者今天警告，若聯邦政府航空管制員與安檢人員被迫無薪上班，恐將衝擊航空運輸，導致航班延誤。

由聯合航空（United Airlines）、達美航空（Delta AirLines）、美國航空（American Airlines）、西南航空（Southwest Airlines）等業者組成的「美國航空協會」（Airlines for America）指出，若政府預算遭刪砍，「航空運輸系統可能被迫減速、降低效能」，進而影響旅客權益。

路透社報導，一旦聯邦政府停擺，美國空中交通管制員和大約5萬名負責機場安檢的運輸安全管理局（TSA）人員，卻必須繼續執勤，但無法領薪。

2019年，美國政府關門35天期間，航管員及TSA人員因領不到薪水，缺勤情形增加，導致部分機場安檢的等候時間大幅延長。

當時聯邦航空總署（FAA）被迫降低紐約地區空中交通運作，這才造成國會議員壓力，解除了聯邦資金僵局。

如今國會兩黨若未能在10月1日前就政府預算案達成共識，政府關門危機就會成真。

民主黨國會領袖今天與總統川普（Donald Trump）會面，但未達成協議。

延伸閱讀

英國名牌包惹禍！1時尚設計酷似武器 美副教授搭機過不了安檢

羽田機場安檢員偷旅客現金 犯案數十次為享受刺激

雷雨轟炸台南、高雄「慎防冰雹」！台南機場暫停地面作業 部分航班延誤

大雷雨猛襲！羽田機場緊急封閉跑道維修 112航班延誤、2萬人受波及

相關新聞

紐時：川普政府與德黑蘭達成協議遣返一批伊朗人

紐約時報今天報導，據2名參與談判的伊朗高級官員以及1名知情的美國官員透露，川普政府正在將大約100名伊朗人從美國遣返至伊...

美政府恐再停擺 航空業警告：空中大亂 航班延誤

美國聯邦政府資金僵局未解決，政府可能再度關門；航空業者今天警告，若聯邦政府航空管制員與安檢人員被迫無薪上班，恐將衝擊航空...

認不出平交道 美議員籲查特斯拉全自動輔助駕駛

美國兩名聯邦參議員今天敦促汽車安全監管機構，調查據報特斯拉全自動輔助駕駛系統未能偵測並安全應對鐵路平交道的事件，並警告這...

WSJ：憂對中衝突 五角大廈促飛彈增產4倍

華爾街日報(WSJ)29日獨家報導，五角大廈擔心未來若與中國發生衝突，手上武器庫存不足，正敦促其飛彈供應商迅速將生產率翻...

聯邦政府停擺倒數1天 川普與國會領袖協商無果

聯邦政府預算期限進入倒數，10月1日零時1分聯邦政府便將停擺，除非國會拿出解套辦法。然而，川普總統29日在白宮會見共和黨...

分析：亞當斯支持率僅個位數 退選不足撼動曼達尼領先優勢

紐約市長亞當斯(Eric Adams)28日宣布放棄尋求競選連任後，分析人士認為，由於亞當斯的支持率已跌至個位數，因此他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。