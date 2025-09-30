過度重內輕外 川普新國防戰略美軍高層齊表憂心

華盛頓郵報引述8名現、前任官員表示，美軍高層對川普政府即將公布的國防戰略提出嚴重疑慮，認過度聚焦本土而輕忽中國威脅，凸顯五角大廈文官與軍職之間的分歧。

提出批評者包含參謀首長聯席會議主席凱恩（DanCaine）在內的多名高階將領。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）正主導重排美國軍事優先順位，將重心放在國土安全威脅，限縮美中競爭範圍並弱化美國在歐洲與非洲的角色。

華郵指出，新版國防戰略（NDS）由五角大廈政策辦公室裡一些由總統川普政治任命的官員起草，目前已進入最後的編修階段，起草者中不乏一些不滿美國向歐洲與中東長年安全承諾的人士。

赫格塞斯與他的政策幕僚已表明，五角大廈將從歐洲撤回一些部隊並合併指揮體系，這讓部分盟邦感到不安，尤其在俄羅斯侵烏戰爭未歇且疑似數次侵犯北約國家領空之際。

五角大廈多年來的戰略理念一直是「最好的防禦是建立並維持強大的海外軍事同盟」。但川普政府內一些批評這種理念的人認為，這讓美國身陷昂貴的海外戰爭，而無法保障國內利益。

儘管川普今年曾對葉門與伊朗發動空襲，但他的主要重心仍是將軍力轉向靠近美國本土的任務。近期美軍開始在加勒比海打擊疑為毒販的目標，並向南部國境部署軍隊與武器，還將國民兵與陸戰隊派往國內大城應對示威及試圖遏制川普口中「失控的都市犯罪」。

好幾名知情人士透露，內部對新版國防戰略的批評，大多集中在過度強調本土威脅而忽視中國持續快速的軍事擴張，軍職高層已警告美國在太平洋優勢正快速流失。

據5名人士指出，新版國防戰略雖仍有相當篇幅聚焦中國，但主要集中在武力犯台的威脅，而非更廣泛的全球競爭。

草案內容似乎還預示一項新策略，即更積極在海內外動用軍事人員。內容顯示，赫格塞斯指示美軍「優先致力於封鎖邊界，擊退包括毒品走私、人口販運在內的各式入侵及其他犯罪活動，並與國土安全部合作驅逐非法移民」。

知情五角大廈最新戰略報告編修的人士透露，鑒於川普在外交政策上高度個人化且時常自相矛盾，批評者們覺得這份報告短視且無法切中要害而感到失望。

據3名知情人士透露，看過這份草案者從參謀首長聯席會議主席到各地區作戰司令的美軍高層，不少人質疑，對一支任務本為應對全球危機的部隊而言，新的優先順序究竟有何意義。

他們認為，國防戰略草擬過程有異議很正常，但這次有意見且感擔憂的官員人數乃至批評力道，都極為罕見。

兩名知情人士指出，凱恩最近幾週已向五角大廈高層表達他的擔憂。凱恩想讓新版的國防戰略不失焦，要確保美軍嚇阻並做好在衝突時能擊敗中國的準備。