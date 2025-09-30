華郵：政府恐關門 川普藉機大裁員重塑架構

美國國會領袖今天在白宮與總統川普等高層會晤，但未能達成共識避免政府關門，聯邦預算將於9月30日到期。但政府關門正好給川普機會實現大舉裁員、強化國安的路線。

美國Axios新聞網指出，共和與民主兩黨仍堅持各自立場，不能趕在10月1日新會計年度開始前通過相關撥款法案，聯邦政府將關門。

參議院少數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）及眾議院少數黨民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）都表示，雙方仍存極大分歧；傑福瑞斯稱「倘政府關門，就是因共和黨選擇讓政府停擺，傷害美國人民」。

但副總統范斯（JD Vance）將關門危機歸咎於民主黨，他向媒體表示「我認為我們正走向政府關門，因為民主黨不願意做正確事情」。

共和黨主張先通過一項「乾淨版」臨時撥款法案，純粹維持政府資金支出於現有水準7週，避免政府停擺；民主黨則要求在法案中納入延長健保稅收補助等條款，確保部分重要社會政策不因資金到期而中斷。

華盛頓郵報指出，川普政府已備妥政府關門計畫，包括勞工部將停止大部分業務，隨後解雇數以千計員工；國家公園將關閉，員工可能遭裁撤。美國國稅局（IRS）的電話服務專線將無人接聽，甚至可能永久停擺。

然而主要城市像華盛頓特區、曼菲斯、波特蘭等地會持續部署國民兵。突襲非法移民與驅逐行動也不受影響，執法人員將先在無薪情況下工作。

華郵稱若國會不能通過撥款法案，前述白宮因應方案將完整呈現川普對聯邦政府的願景。方案由白宮管理及預算局（OMB）局長伏特（Russell Vought）主導，而他正是川普競選期間具爭議的「2025計畫」（Project 2025）的擘畫者之一。2025計畫呼籲關閉一些聯邦機構、用忠於川普者取代公務員，一度引起軒然大波。

依據沃特規劃，這次政府關門後，能繼續運作者只剩從7月通過的「大而美法案」（One Big BeautifulBill）中獲撥款單位。規模達4.1兆美元的大而美法案，重點擺在稅務與移民政策，國防部與國土安全部受惠最大。

若按沃特的想法，無論是關門期間還是恢復運作後，聯邦政府都要被大幅重塑，成為以國防、移民與執法為核心，而其他領域聊備一格的行政模式。

傳統上在政府停擺期間，被認定對公共安全與保護政府財產至關重要單位的人員會繼續工作但無薪，而其他人員則被迫休假。但沃特本週稍早告訴各機關，若政府走上關門就準備大規模裁員，即便恢復運作後也只會「保留最低必要人數」。

川普政府在5月公布新的年度預算案，要求國會將國務院年度經費削減近84%，住房與城市發展部削減逾43%，勞工部削減約35%。國土安全部則增加65%經費，且在大而美法案也有超過1600億美元用於對移民設限，大多也撥給國土安全部。

川普的年度預算還為各聯邦機關設定具體人員規模，要求從10月1日起的2026會計年度起，聯邦政府員額相較拜登政府最後一個會計年度要減少5%，意味將裁撤超過 11.4萬個職位，但同時在移民執法與邊境安全方面增聘數千人。

由於整個預算案尚卡在國會，這將使沃特與白宮在政府關門後擁有很大裁量權，得以主導聯邦政府運作方式。

華郵認為，一些共和黨人多年來希望藉由政府停擺來縮減公務人力，如今正是絕佳時機，正如沃特當時在「2025 計畫」中所寫：「當代保守派總統的任務，就是要代表美國人民掌控、引導並限制行政部門。」