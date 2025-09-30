快訊

美警攔下違規迴轉無人車 駕駛座沒人無法開單

中央社／ 洛杉磯29日綜合外電報導
員警攔下Waymo無人駕駛車。(美聯社)
員警攔下Waymo無人駕駛車。(美聯社)

美國加州警方目睹一輛計程車在他們面前非法迴轉，原以為逮個正著，卻發現駕駛座上空無一人，因此無法開立罰單。

加州舊金山以南的聖布魯諾市（San Bruno）員警本月26日晚間攔下這輛Waymo無人駕駛車，但儘管它公然違規，警方也只能放行。

聖布魯諾市警方在社群媒體上表示：「由於沒有人類駕駛，因此無法開罰單…我們的罰單本上沒有『機器人』這個選項。」

警方稱這是執法上的「頭一遭」，並表示已聯繫Waymo公司，告知他們這個「小漏洞」。

Waymo告訴法新社，公司自動駕駛系統的設計宗旨是遵守法規。

Waymo指出：「我們正在調查這個情況，並致力於透過持續學習和經驗來改善道路安全。」

Waymo在包括舊金山和洛杉磯等少數美國主要城市及周邊地區營運無人駕駛計程車隊。

這些白色捷豹（Jaguar）車輛配備一系列感測器，利用車載地圖和運算系統在已知的城市景觀中行駛。

儘管這些車輛的前座空無一人且方向盤會自行轉動，令人感到不安，但仍受到乘客的歡迎。

