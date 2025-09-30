美、以敲定20點停火協議 迫哈瑪斯遵守

美國與以色列自行宣布以哈停火協議，可讓巴勒斯坦建國，但不准哈馬斯掌控加薩！美國總統川普29日與以色列總理納坦雅胡宣布美、以達成20點協議，停火條件包括哈馬斯釋放所有人質、以色列也願意停止軍事行動，但哈馬斯未來必須離開加薩。哈馬斯據傳已在檢視相關條件，但相關事項對其並不友善，國際仍在觀望。

以願中止軍事行動

根據《英國廣播公司》報導，川普表示停火協議已經接近完成，而納坦雅胡則放話要哈瑪斯遵守停火協議，否則未來以色列會「終結一切」。目前傳出的停火條件包括雙方停止軍事行動、哈瑪斯應釋放所有以色列人質、以色列會立刻對加薩進行人道援助，另外停戰的過程會由美國監管，川普還說前英國首相布萊爾也想加入。

《英廣》分析，川普洋洋灑灑提出20點停戰協議，幾乎自詡為未來加薩走廊的治理者，不過在部分條件上能說服納坦雅胡也不容易，而且這次的停火條件距離阿拉伯國家與歐盟設想的範圍較接近，對於近來承認巴勒斯坦的歐洲國家來說比較容易接受。此外，停火條件也留下足夠餘地，可承認巴勒斯坦建國。

巴解支持美國協定

《衛報》指出，川普也表示如果哈瑪斯不遵守這份協議，美國將會全面支持以色列消滅哈瑪斯。《英廣》提到，阿拉伯國家可能現在正在積極說服哈瑪斯接受，不過此協議要哈瑪斯撤離加薩，對其條件相當不利。

目前在約旦河西岸、國際廣泛承認的巴勒斯坦政府（PA）則表態支持美國的決定，並表示希望透過全面型的鞋定，讓加薩儘速獲得人道救援、雙方都互釋囚犯，還有保護巴勒斯坦人。以哈衝突自2023年10月至今已造成至少6.5萬名巴勒斯坦人死亡，以色列也被多國控告在加薩進行種族屠殺。

