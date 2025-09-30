快訊

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

衛星影像曝光！紐時：陸加速飛彈基地建設 一新場址僅距台灣579公里

《菱傳媒》捲黃國昌狗仔跟監案收攤？員工：社長上午到辦公室不發一語

美、以敲定20點停火協議 迫哈瑪斯遵守

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
川普與納坦雅胡片面達成停火協議，並要求哈瑪斯遵守。（中央社示意圖）
川普與納坦雅胡片面達成停火協議，並要求哈瑪斯遵守。（中央社示意圖）

美國與以色列自行宣布以哈停火協議，可讓巴勒斯坦建國，但不准哈馬斯掌控加薩！美國總統川普29日與以色列總理納坦雅胡宣布美、以達成20點協議，停火條件包括哈馬斯釋放所有人質、以色列也願意停止軍事行動，但哈馬斯未來必須離開加薩。哈馬斯據傳已在檢視相關條件，但相關事項對其並不友善，國際仍在觀望。

以願中止軍事行動

根據《英國廣播公司》報導，川普表示停火協議已經接近完成，而納坦雅胡則放話要哈瑪斯遵守停火協議，否則未來以色列會「終結一切」。目前傳出的停火條件包括雙方停止軍事行動、哈瑪斯應釋放所有以色列人質、以色列會立刻對加薩進行人道援助，另外停戰的過程會由美國監管，川普還說前英國首相布萊爾也想加入。

《英廣》分析，川普洋洋灑灑提出20點停戰協議，幾乎自詡為未來加薩走廊的治理者，不過在部分條件上能說服納坦雅胡也不容易，而且這次的停火條件距離阿拉伯國家與歐盟設想的範圍較接近，對於近來承認巴勒斯坦的歐洲國家來說比較容易接受。此外，停火條件也留下足夠餘地，可承認巴勒斯坦建國。

巴解支持美國協定

衛報》指出，川普也表示如果哈瑪斯不遵守這份協議，美國將會全面支持以色列消滅哈瑪斯。《英廣》提到，阿拉伯國家可能現在正在積極說服哈瑪斯接受，不過此協議要哈瑪斯撤離加薩，對其條件相當不利。

目前在約旦河西岸、國際廣泛承認的巴勒斯坦政府（PA）則表態支持美國的決定，並表示希望透過全面型的鞋定，讓加薩儘速獲得人道救援、雙方都互釋囚犯，還有保護巴勒斯坦人。以哈衝突自2023年10月至今已造成至少6.5萬名巴勒斯坦人死亡，以色列也被多國控告在加薩進行種族屠殺。

【更多精采內容，詳見

以色列 巴勒斯坦

延伸閱讀

美國與以色列領袖談加薩 雙方同意20點和平計畫

籲哈馬斯同意和平計畫 川普：否則美將支持以軍完成任務

川普推文連發 宣布將對進口家具課「高額關稅」

以哈衝突結束有望？ 川普提20點和平計畫：哈瑪斯成員可獲赦免

相關新聞

委內瑞拉總統：若遭美國侵略 將宣布國家緊急狀態

在美軍對疑似委內瑞拉運毒船隻展開一連串致命攻擊後，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天表示，他已準備好...

華郵：政府恐關門 川普藉機大裁員重塑架構

美國國會領袖今天在白宮與總統川普等高層會晤，但未能達成共識避免政府關門，聯邦預算將於9月30日到期。但政府關門正好給川普...

美警攔下違規迴轉無人車 駕駛座沒人無法開單

美國加州警方目睹一輛計程車在他們面前非法迴轉，原以為逮個正著，卻發現駕駛座上空無一人，因此無法開立罰單

美、以敲定20點停火協議 迫哈瑪斯遵守

美國與以色列自行宣布以哈停火協議，可讓巴勒斯坦建國，但不准哈馬斯掌控加薩！美國總統川普29日與以色列總理納坦雅胡宣布美…

釋放人質擘畫加薩 川普20點和平計畫一次看

歷經多日揣測，白宮今天公布終結加薩近兩年戰爭的20點計畫，促使巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）釋放扣押的人...

加薩和平方案出爐 巴勒斯坦自治政府成最大輸家

在川普與以色列內唐亞胡提出的加薩和平方案中，巴勒斯坦自治政府被徹底邊緣化，僅扮演象徵性角色。方案計畫設立過渡委員會治理加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。