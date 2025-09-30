釋放人質擘畫加薩 川普20點和平計畫一次看

歷經多日揣測，白宮今天公布終結加薩近兩年戰爭的20點計畫，促使巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）釋放扣押的人質，並規畫加薩走廊的未來發展方向。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）與美國總統川普（Donald Trump）在白宮一同發表談話時，對這項計畫表示審慎支持。

以下是白宮公布的20點計畫：

1. 加薩將成為去極端化且沒有恐怖勢力的區域，不會對鄰國構成威脅。

2. 加薩地區將重新發展，造福長期受苦的加薩人民。

3. 如果雙方同意這項提案，戰爭將立即結束。以色列軍隊將撤到雙方議定的防線，為釋放人質做好準備。在這段期間，所有軍事行動將暫停，包括空襲與砲擊，戰線仍將保持凍結，直到達成完全分階段撤軍的條件。

4. 在以色列公開接受這項協議的72個小時內，所有人質將全數送回，無論是生還者還是罹難者。

5. 等到所有人質獲釋，以色列將釋放250名遭判無期徒刑的囚犯，以及在2023年10月7日後遭拘留的1700名加薩人，包括所有在此背景下遭扣留的婦女與兒童。每交還一名以色列人質的遺體，以色列將歸還15名已故加薩人的遺體。

6. 等到所有人質都獲釋，承諾和平共存與繳械的哈瑪斯成員將獲得特赦。若有哈瑪斯成員希望離開加薩，將獲安排經由安全通道前往接收國。

7. 這項協議一經接受，救援物資將立即全面運送至加薩走廊（Gaza Strip）。援助規模至少將比造2025年1月19日簽訂的人道救援協議，包括基礎設施（水、電力與排汙系統）的修復，醫院與麵包房的重建，以及投入必要設備以清除瓦礫並開通道路。

8. 援助物質的運入與在加薩走廊的分發，將透過聯合國、旗下機構、紅新月會（Red Crescent），以及其他與任何一方都無關的國際機構來進行，不受雙方干預。拉法（Rafah）口岸的雙向開放，將依2025年1月19日協議所訂機制執行。

9. 加薩將由一個臨時過渡性的技術官僚性質巴勒斯坦委員會治理，該委員會不涉及政治，負責管理加薩居民日常所需的公共服務及市政事務。這個委員會將由符合資格的巴勒斯坦人與國際專家組成，並由一個新的國際過渡機構「和平理事會」（Board of Peace）負責監督與指導，且將由總統川普領導並擔任主席，其他成員與國家元首名單將陸續公布，其中包括前英國首相布萊爾（Tony Blair）。

這個機構將負責制定加薩重建的架構並管理資金，直到巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）完成改革計畫，包括總統川普2020年的和平計畫以及沙烏地阿拉伯和法國提案等各項提案中所概述的那樣，並且能安全且有效地奪回對加薩的控制權。這個機構將呼籲參考最佳國際標準，打造現代化且高效的治理體系，以服務加薩人民，同時有利於吸引投資。

10. 川普團隊將制定一項加薩經濟重建與振興計畫，預計邀集曾參與中東多座現代奇蹟城市興建的專家組成顧問小組。國際間許多投入善意的團體已提出各項具建設性的投資提案與令人振奮的發展構想，這些建議將納入評估，並結合適合的安全及治理架構，以吸引並促成相關投資，為加薩創造就業、帶來發展機會與對未來的希望。

11. 將設立一個特別經濟區，與參與國協商優惠關稅及進出條件。

12. 沒有人會被強迫離開加薩，想離開的人可以自由離開，也能自由返回。我們將鼓勵人們留下，並提供他們重建更美好加薩的機會。

13. 哈瑪斯及其他派系同意，不論以直接、間接或任何形式，均不參與加薩的治理。所有軍事、恐怖及進攻性基礎設施，包括地道與武器製造工廠，均將被銷毀，且不得重建。

加薩地區將在獨立監督機構的督導下，展開去軍事化程序，內容包括依照協議進行解除武裝程序，確保武器永久置於不可使用狀態，並由國際資金支持的武器回購及重返社會計畫全力協助，相關過程均由獨立監督單位負責查核。「新加薩」將致力推動經濟繁榮，同時尋求與鄰國和平共處。

14. 區域合作夥伴將提供保證，確保哈瑪斯及相關派系履行自身義務，同時保證「新加薩」不會對鄰國或其居民構成威脅。

15. 美國將與阿拉伯及國際夥伴合作，籌組臨時「國際穩定部隊」（International Stabilization Force,ISF），並計劃立即進駐加薩地區。國際穩定部隊將訓練並支援經過審核的加薩巴勒斯坦警力，同時將與在此領域擁有豐富經驗的約旦和埃及密切協商。

這支部隊將成為長期的內部安全解決方案。未來，國際穩定部隊將與以色列及埃及合作，協助管控邊境地區，同時與經過新訓練的巴勒斯坦警力協調行動。防止彈藥流入加薩，以及促進物資快速且安全流通以協助加薩重建和復甦，是當務之急。各方也將協議建立衝突降溫機制。

16. 以色列不會占領或併吞加薩。隨著國際穩定部隊逐步建立對加薩的控制與穩定，以色列國防軍（IDF）將根據與國際穩定部隊、保證國及美國達成的去軍事化標準、里程碑與時程撤離，目標是確保加薩成為不再對以色列、埃及或兩國公民構成威脅的安全區域。

實際操作上，以色列國防軍將依據與過渡管理機構協議的安排，逐步把所控制的加薩區域移交給國際穩定部隊，直到完全撤離加薩為止，但將在加薩周邊維持安全警戒區，直到加薩徹底消除恐怖主義威脅並恢復安全。

17. 如果哈瑪斯延遲回應或拒絕這項提議，前述計畫，包括擴大的人道救援行動，將會在以色列國防軍移交給國際穩定部隊的無恐怖威脅區域內繼續推動。

18. 將以寬容及和平共處的價值為基礎，推動跨宗教對話，藉此改變巴勒斯坦人與以色列人的思維與論述，強調和平所能帶來的種種益處。

19. 當加薩重建逐步推進，且巴勒斯坦自治政府的改革計畫獲得確實執行時，最終可能具備一條實現巴勒斯坦人自決與建國的可信途徑，這一追求我們深知是巴勒斯坦人民的共同願望。

20. 美國將協助以色列與巴勒斯坦展開對話，促使雙方就和平共榮的未來政治前景達成共識。