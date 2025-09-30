加薩和平方案出爐 巴勒斯坦自治政府成最大輸家

在川普與以色列內唐亞胡提出的加薩和平方案中，巴勒斯坦自治政府被徹底邊緣化，僅扮演象徵性角色。方案計畫設立過渡委員會治理加薩，由自治政府名義監督，但實際權力有限。哈瑪斯拒絕參與，並堅持持續武裝抵抗。分析指出，即使停火達成，自治政府的政治影響力將極低，而和平進程依然高度不確定，衝突可能繼續。

川普與內唐亞胡提出的加薩和平方案，聲稱停火、人質釋放及加薩重建，但實際上巴勒斯坦自治政府在方案中被削弱。新提案建議由自治政府名義設立過渡委員會治理加薩，但關鍵決策與軍事控制仍由以色列與外部力量掌握。哈瑪斯明確拒絕合作，和平方案無法立即落實，凸顯自治政府在政治與安全上的邊緣化窘境，也增加加薩衝突延續的可能性。

紐約時報用Will the Palestinian Authority Play a Role in Gaza’s Future?為標題，分析自治政府處境，就可知道大事不妙，因為問的不是扮演何種角色，而是有沒有角色！自治政府淪為「路人甲」的窘境，顯露無遺。聯合國大會高級別周，各國領袖輪番上台致詞，川普政府今年拒發簽證給巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），迫使他只能透過視訊演說，已經是不祥之兆。

巴勒斯坦自治政府自1994年奧斯陸協議成立以來，負責管理西岸部分地區，並與以色列合作維持安全。然而，與哈瑪斯的長期敵對以及國內選舉停滯，使自治政府在政治上面臨信任危機。現任主席阿巴斯自2005年起掌權，近年民調顯示多數巴勒斯坦人希望其下台。

在川普與內唐亞胡提出的加薩和平方案中，自治政府被邊緣化，方案設立的過渡委員會名義上隸屬自治政府，但實際操作與安全控制仍掌握在以色列及外部勢力手中，自治政府缺乏實質決策權。哈瑪斯拒絕簽署任何和平條款，聲稱此舉侵犯巴勒斯坦人民自決權，並拒絕解除武裝。

分析指出，即使停火條款生效，自治政府在政治與安全上仍處於邊緣地位，其對加薩未來治理的影響力極低。此外，外界尚未就資源提供、重建計畫與政治改革等細節達成共識，使和平進程充滿不確定性。對巴勒斯坦自治政府而言，這份和平方案突顯其在國際與地區局勢中的弱勢，也反映出以色列與外部勢力在決策中的主導地位。