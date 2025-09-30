【即時短評】川普說得好像他已經確保加薩和平...其實沒那麼快

川普與以色列內唐亞胡宣布加薩和平計畫，聲稱締造「歷史性和平」，但哈瑪斯未同意方案，多數條款尚未落實，阿拉伯國家介入仍有條件。計畫包含停火、釋放人質、解除哈瑪斯武裝及加薩重建，但缺乏監督、資源與政治改革細節。美國資深政治評論家卡普蘭（Fred Kaplan）分析，除非川普對內唐亞胡及卡達施壓，否則衝突可能持續，和平仍只是遠景。

川普與內唐亞胡在白宮宣布加薩和平計畫，稱之為「永恆和平」，吸引全球關注。然而，哈瑪斯尚未簽署22項提案，阿拉伯國家、尤其是卡達的參與依然有限。計畫包含停火、人質釋放、解除哈瑪斯武裝及成立「和平委員會」重建加薩，但許多操作細節未定，包括監督、資源分配及政治改革。評論指出，若缺乏外部壓力，這項和平計畫更可能開啟新一輪談判，而非立即結束戰爭。

美東時間9月29日，川普在白宮記者會上高調宣稱，與以色列內唐亞胡達成了一項加薩和平計畫，稱其為「文明史上最偉大的日子之一」、「歷史性和平」甚至「永恆和平」。然而，兩位領導人在45分鐘的互動後表示，不會回答記者提問，理由是多份文件仍在等待「簽署與批准」。

最關鍵的問題在於，哈瑪斯並未同意這份主要由中東特使威科夫起草、川普女婿庫許納（曾協助簽署亞伯拉罕協議）及前英國首相布萊爾共同參與的22條和平方案。川普明言，如果哈瑪斯拒簽，以色列將有權依自身方式完成戰爭，而美國將予以支持。這意味著，內唐亞胡已獲得川普支持，延長對加薩的軍事行動以追求全面勝利。

和平計畫的條款包括72小時內釋放所有人質（及已遇難人質遺骸）、停火並由以色列部隊維持現有陣地、解除哈瑪斯及其他恐怖組織武裝、剝奪其政治職位、摧毀地下隧道與軍事基礎設施，以及成立由川普主持的「和平委員會」負責加薩重建與改革。然而，許多條款對哈瑪斯而言幾乎不可接受，尤其是全面解除武裝及未要求以色列撤軍的安排。

此外，誰負責監督解除武裝、提供重建資源、參與政治改革的委員會成員，以及巴勒斯坦居民的去留問題，仍未明確。阿拉伯國家參與的條件也受限，例如沙烏地表示將參與談判須以恢復巴勒斯坦建國協商為前提，而內唐亞胡已明言拒絕。

評論指出，若和平計畫真要落實，需外部勢力對內唐亞胡及哈瑪斯施加壓力，尤其卡達在中東的影響力至關重要。目前川普的宣示更多是象徵性，實務細節未定，衝突可能仍將持續。歷史經驗顯示，從1948年至今的中東戰爭多依賴外部壓力才得以調停；缺乏強力介入，和平仍只是遠景。