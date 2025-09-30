川普控帳號停權案勝訴 YouTube賠7.5億和解

今天的法院文件顯示，Alphabet旗下影音平台YouTube同意支付2450萬美元（約新台幣7.5億元），與美國前總統川普（Donald Trump）就2021年1月國會暴動後帳號遭停權一案達成和解。

路透社報導，川普2021年7月對現在改名X的推特（Twitter）、臉書（Facebook）母公司Meta、Alphabet的谷歌（Google）及這些公司的執行長提出訴訟，指控他們非法噤聲保守派觀點。

Meta和X今年稍早分別達成和解協議並同意支付賠償金。如今Google成為3大科技公司中，最後一個解決川普提起的這類訴訟案的公司。

根據YouTube這次的和解協議，其中2200萬美元將以川普名義捐贈給「國家廣場信託基金會」（Trustfor the National Mall）。文件顯示，這是一個致力於川普在白宮興建價值2億美元宴會廳計畫的非營利組織。

該座占地約8361平方公尺的設施，預計完工日期會「遠早於」川普2029年1月任期結束之前。

剩餘的和解金將分配給本案其他原告，包括主辦保守政治行動會議（Conservative Political ActionConference）的美國保守聯盟（American ConservativeUnion），以及美國作家沃爾夫（Naomi Wolf）等人。

YouTube在和解協議中並未承認有不當行為，且無需因此對產品或政策作出變更。

2021年川普未完全失去YouTube帳號，但當時遭暫停上傳新影片，帳號於2023年恢復使用。

Meta今年1月同意支付約2500萬美元；X則於2月支付約1000萬美元解決川普的類似訴訟。

Meta的和解協議中指定2200萬美元將用於成立川普即將於佛羅里達州邁阿密（Miami）打造的總統圖書館基金。