美政府周三關門機率飆至70%！重點一次看

美國聯邦政府關門的機率升高。美國總統川普周一在白宮與民主、共和兩黨領袖會晤後，朝野都有強烈的政治動機維持僵局，即便這將把美國推向近七年來的首次政府關門。

美副總統示警：政府正步向關門

副總統范斯會後對媒體表示：「我認為我們正走向政府關門，因為民主黨不願意做正確的事。」此時距離政府因無法達成撥款協議而可能停擺，不到兩天。

與會的民主黨人，眾院少數黨領袖傑佛瑞斯與參院少數黨領袖舒默，同樣畏示雙方立場相距甚遠。舒默在會後說：「我們有非常大的歧見。」但他補充，川普似乎「首次」聽取民主黨的反對意見，暗示面對面溝通至少具有部分建設性。

雙方持續主張，若政府自周三起停擺，責任將在對方。

掌控白宮及國會兩院微弱多數的共和黨，主張通過一項臨時支出法案，維繫聯邦政府現有撥款水準直至11月下旬。民主黨則要求該法案必須納入數項關鍵措施的資金與保障，尤其是延長將於年底到期的歐巴馬健保加強版稅務抵免。

賭盤押注停擺機率七成

賭盤目前預估，聯邦政府於周三關門的機率大約是70%，顯示市場懷疑立法者能在最後關頭談成協議，讓政府機構有資金能繼續運作。

在勞工部表示，若政府停押將不公布周五備受華爾街關注的就業報告後，Kalshi和Polymarket兩個賭盤網站上的用戶，押注政府關門的人變多了。上周末，關門機率還只有50%。

歷來的政府停擺多屬政治事件，對經濟與市場影響有限。市場雖偶有拋售，但很快反彈。在經濟成長方面，多數經濟學家估算，每停擺一周，GDP減少約0.1個百分點。即便是 2018 年底持續 35 天的最長停擺，對30兆美元規模的美國經濟也屬輕微，短期損失往往能在後續季度彌補。

影響料較過往嚴重：關鍵數據延遲、家庭財務受創

但這次情況不同。川普總統公開威脅，部分因停擺被迫休無薪假的聯邦員工將被永久裁撤，打破以往「停擺結束即召回」的慣例。分析人士警告，若川普兌現此舉，將為就業市場帶來持久衝擊，尤其是在今年稍早已受裁員打擊的華盛頓地區。

Nomura 經濟學家David Seif指出，這項威脅的衝擊或許要到11月發布10月非農就業數據時才顯現，短期影響可能比過去更嚴重。

勞工部已表示，若停擺將幾乎全面關閉。勞工統計局（BLS）負責每月發布的就業報告、通膨數據都將延遲，且品質可能下降。這不僅會影響社會安全金受益人的生活費調整，也會波及決策高度依賴官方數據的聯準會。

美銀策略師Mark Cabana提醒，若停擺延長，聯準會將被迫依賴私人數據進行政策判斷。2013年政府停擺就曾導致9月就業報告延至10月22日才公布，CPI也延後兩周。

專家普遍認為，整體經濟衝擊最終仍相對有限，但勞動市場可能首當其衝。NerdWallet資深經濟學家Elizabeth Renter指出，被迫無薪休假的聯邦員工與承包商將面臨最直接打擊，「當家庭哪怕只有一週沒有收入，就可能嚴重動搖其財務穩定性。」