川普會國會領袖協商未達協議 范斯：政府走向關門

美國總統川普今天會見國會兩黨領袖，商討如何解決聯邦政府資金僵局，最終未能達成協議。副總統范斯會後指出政府準備關門，並指責民主黨不願做正確的事，參院民主黨領袖舒默則表示雙方存在相當大的分歧。

美國聯邦政府預算將於9月30日到期，川普（DonaldTrump）政府、共和黨、民主黨領袖今天於白宮就避免政府陷入斷炊進行會商。會後兩黨仍相互指責，政府停擺危機迫在眉睫。

美國副總統范斯（JD Vance）將關門危機歸咎於民主黨，他向媒體表示，「我認為我們正走向政府關門，因為民主黨不願意做正確的事情」。

聯邦參議院少數黨民主黨領袖舒默（ChuckSchumer）及聯邦眾議院少數黨民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）表示雙方存在「相當大的分歧」。

傑福瑞斯抨擊，「倘若政府關門，是因為共和黨選擇讓政府停擺，傷害美國人民」。

共和黨主張通過一項「乾淨版」臨時撥款法案，單純維持政府資金支出在現有水準，以避免政府停擺；民主黨則要求在法案中納入延長健保稅收補助等條款，確保部分重要社會政策不因資金到期而中斷。

白宮日前下令政府機關準備裁員，超乎以往政府停擺時常見「臨時強制休假」的做法。

美國財經媒體CNBC指出，過往政府關門都會掀起政治風暴，但對經濟和市場衝擊有限，不過這次情況可能有所不同，因為政府裁員恐對就業情況產生更深遠影響。

美國政府每年依靠12個撥款法案維持運作，這些法案須經國會通過並經總統簽署。

如不能在10月1日新的會計年度開始前通過所有12個撥款法案，國會和總統為避免政府關門，須對現有撥款項目短期延長，即透過所謂「持續決議」（continuing resolutions，CR）短期撥款。若國會連CR也無法過關，政府一些機構就會因資金缺口需要關門。