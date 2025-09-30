川普見民主黨領袖未達共識？ 范斯：政府正走向關門

美國總統川普29日與民主黨國會領袖見面，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在會後表示，朝野之間仍有非常大的分歧，指川普會決定政府是否關門；美國副總統范斯則表示，他認為聯邦政府正走向關門，並批評民主黨不該用政府關門來威脅美國人民。

美國國會若不及時通過短期延長撥款法案，聯邦政府預計在9月30日之後關門，川普29日為此與民主黨和共和黨國會領袖在白宮見面，尤其希望與民主黨達成共識，通過不帶任何條件的撥款法案，讓政府持續運作至11月21日。

然而，舒默29日於會後表示，他們已向川普表達意見，指川普是最後的決定者；舒默說，川普可以阻止聯邦政府關門，但他認為雙方仍有非常大的分歧。

舒默說，民主黨正在捍衛美國民眾的醫療照護，稱民主黨不會支持共和黨單方面提出的支出法案；舒默指出，共和黨的支出法案不斷掏空民眾的醫療照護，很有可能造成醫療照護的危機。

范斯則表示，朝野之間的分歧不該以政府關門為代價，認為如果兩黨意見不同，應該坐下來談判，討論出一個跨黨派的解決方案，而不是關閉政府；范斯說，這是令人不能接受的。

范斯也指控民主黨希望將大規模的預算投入到非法移民的醫療照護。

范斯並表示，因為民主黨不願做正確的事，他認為聯邦政府正走向關門；范斯說，他希望民主黨可以改變想法，但他們現在只能靜觀其變。

美國聯邦參議院今年3月通過臨時撥款法案，成功將聯邦政府預算延長至9月30日，不過隨著期限將至，民主黨的態度日趨強硬，要求舉行跨黨派對話，否則不會同意任何撥款；聯邦眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）和舒默日前寫信給川普，要求見面討論。

而美國白宮預算辦公室日前則指示各部門制定「裁員計畫」，準備一旦政府關門，部分員工可能被永久裁員，藉此逼迫民主黨支持共和黨的短期延長撥款法案。