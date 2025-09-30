川普主持三方通話 內唐亞胡對攻擊卡達表達懊悔

以色列日前針對在卡達首都杜哈的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高層發動攻擊，引發卡達的強烈不滿，美國白宮29日發出聲明指出，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）對此感到懊悔。

美國總統川普29日主持美國、內唐亞胡和卡達總理穆罕默德之間的三方通話；白宮指出，川普表達出希望將以色列和卡達的雙邊關係扶上正軌的心願。

白宮表示，以色列和卡達的領袖都接受川普所提出的三方合作，以強化溝通、解決彼此的不滿，並加強預防威脅的共同力量；建立在與美國的長期關係之上，他們強調彼此的共同承諾，要有建設性地合作、清除任何誤解。

作為承諾的第一步，白宮指出，內唐亞胡對於以色列用飛彈攻擊位在卡達的哈瑪斯目標，造成一名卡達軍人死亡感到深深的懊悔（deep regret）。

內唐亞胡也針對攻擊位於卡達的哈瑪斯高層，侵犯到卡達的主權表達懊悔，並重申以色列不會在未來做出同樣的攻擊行動。

白宮聲明中指出，卡達總理穆罕默德歡迎以色列的保證，並強調卡達準備好繼續對地區的安全與穩定做出貢獻；內唐亞胡也做出同樣的承諾。

白宮表示，兩邊領袖討論到結束加薩戰爭、讓中東更安全，並強化兩國理解的提議；川普讚許兩國領袖在和平和安全之上，願意達成更深的合作。