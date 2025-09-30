聽新聞
0:00 / 0:00

川普主持三方通話 內唐亞胡對攻擊卡達表達懊悔

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
以色列總理內唐亞胡29日在白宮與美國總統川普會晤。（新華社）
以色列總理內唐亞胡29日在白宮與美國總統川普會晤。（新華社）

以色列日前針對在卡達首都杜哈的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高層發動攻擊，引發卡達的強烈不滿，美國白宮29日發出聲明指出，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）對此感到懊悔。

美國總統川普29日主持美國、內唐亞胡和卡達總理穆罕默德之間的三方通話；白宮指出，川普表達出希望將以色列和卡達的雙邊關係扶上正軌的心願。

白宮表示，以色列和卡達的領袖都接受川普所提出的三方合作，以強化溝通、解決彼此的不滿，並加強預防威脅的共同力量；建立在與美國的長期關係之上，他們強調彼此的共同承諾，要有建設性地合作、清除任何誤解。

作為承諾的第一步，白宮指出，內唐亞胡對於以色列用飛彈攻擊位在卡達的哈瑪斯目標，造成一名卡達軍人死亡感到深深的懊悔（deep regret）。

內唐亞胡也針對攻擊位於卡達的哈瑪斯高層，侵犯到卡達的主權表達懊悔，並重申以色列不會在未來做出同樣的攻擊行動。

白宮聲明中指出，卡達總理穆罕默德歡迎以色列的保證，並強調卡達準備好繼續對地區的安全與穩定做出貢獻；內唐亞胡也做出同樣的承諾。

白宮表示，兩邊領袖討論到結束加薩戰爭、讓中東更安全，並強化兩國理解的提議；川普讚許兩國領袖在和平和安全之上，願意達成更深的合作。

卡達 以色列 白宮

延伸閱讀

赫塞斯召集數百名將官 川普親赴維州與會

哈瑪斯稱未收到川普停火案 巴：以狂炸加薩市 24小時74人亡

川普國內外四處派兵 引發國際反彈

影／川普公開白宮黃金裝飾！號稱外賓看了嚇死 網酸「爛梨充蘋果」

相關新聞

以哈衝突結束有望？川普提20點和平計畫：哈瑪斯成員可獲赦免

美國總統川普29日與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）見面，他提出20點結束加薩衝突的計畫，指如...

川普主持三方通話 內唐亞胡對攻擊卡達表達懊悔

以色列日前針對在卡達首都杜哈的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高層發動攻擊，引發卡達的強烈不滿，美國白宮29日發出聲明指出，以色列...

密西根1教堂遭掃射縱火 已3死8傷 槍手遭擊斃

曾參加伊拉克戰爭的40歲退伍軍人桑福(Thomas Jacob Sanford)於28日駕車衝撞密西根州大白朗鎮(Gra...

白宮撥款政策轉彎 大學聽話就給錢 遭批「對學術自由的攻擊」

白宮正在研擬計畫，可能改變大學與聯邦政府打交道的方式，配合川普政策的大學可獲得資金優勢。

赫塞斯召集數百名將官 川普親赴維州與會

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)不尋常地召集五大軍種數百名高階軍官，30日在華府附近集會，川普總統28日表示他...

密西根教堂槍案／距槍手僅10碼 倖存者：極度恐懼、準備好赴死

目擊者與鄰居描述密西根州耶穌基督後期聖徒教會(The Church of Jesus Christ of Latter-...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。