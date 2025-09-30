美逾10萬公務員離職

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

衛報報導，美國川普政府30日將有超過10萬名聯邦公務員辦理離職手續，規模之大在美國歷史上前所未見。

其中多數人參與了川普政府為精簡人力推出的延遲辭職（Deferred Resignation）計畫。他們將先簽署辭職信、再以行政休假作為過渡安排。

受訪員工表示，在關門危機迫近之際，他們長期承受縮編壓力、工作前景不明，與其天天擔心被裁員，不如主動加入該計畫先離開，否則等到最後真的被解雇，可能更難找到新工作。

民主黨參院委員會7月曾估算，整個延遲辭職計畫的成本高達148億美元，約有20萬名公務員在最多八個月的行政休假期間，仍可領取全薪並享有福利。

透過延遲辭職計畫，再加上自願離職、提前退休與自然流失等方式，預計總離職人數將達約27.5萬人。白宮發言人聲稱「每年將為政府節省280億美元」。

辭職 離職 美國

