200國民兵駐波特蘭2個月 川普授權引州政府提告

美國國防部長赫格塞斯今天下令，200名俄勒岡州國民兵根據聯邦指揮駐紮波特蘭，為期2個月。這項總統川普授權的行動已引發俄勒岡州政府提告，質疑總統動用軍隊的合法性。

綜合英國廣播公司新聞網（BBC News）和路透社報導，根據赫格塞斯（Pete Hegseth）今天發布的備忘錄，將部署至少200名國民兵至波特蘭「正在發生或可能發生抗議」的地區，以保護聯邦財產。

川普（Donald Trump）昨天已表示，若有需要，他已授權採取「全部力量」（full force）來壓制針對移民收容中心的抗議行動。

目前尚不清楚「全部力量」是否代表他某種程度上授權可動用致命武力，以及在何種情況下允許這樣做。美軍在國內部署時，確實可在自我防衛情況下使用武力。

俄勒岡州檢察長瑞菲爾德（Dan Rayfield）指出，此舉「具挑釁性且武斷」，可能因激起抗議而威脅公共安全。

川普則說，此舉意在保護「任何我們遭受反法西斯運動（Antifa）等國內恐怖分子襲擊的移民暨海關執法局（ICE）設施」，他並在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，將波特蘭形容為「飽受戰爭蹂躪的城市」。

瑞菲爾德在聲明中表示，「派遣200名國民兵守衛單一建築並不尋常」，他顯然指的是當地的ICE設施。

自6月初以來，波特蘭的ICE設施即成為抗議者目標，部分抗議演變為暴力衝突。截至9月8日，聯邦檢察官辦公室已對26人提出聯邦指控。

根據主要城市警察局長協會（Major Cities ChiefsAssociation）公布的2025年上半年數據，波特蘭暴力犯罪已明顯下降，凶殺案件較去年同期減少51%。

波特蘭市長威爾森（Keith Wilson）與其他俄勒岡州官員一樣，是昨天透過社群媒體得知川普的命令。

美國國防部內部不少人對此也感到措手不及。1名官員形容這項決定「毫無預警」，透露軍方先前的重點在於審慎規劃川普可能派兵至芝加哥（Chicago）、曼菲斯（Memphis）等城市。

美國國防部並未立即回應置評請求。

俄勒岡州公共廣播電視台（OPB）報導，今天有數百人聚集在波特蘭的ICE大樓外抗議國民兵部署。聯邦執法人員持長槍在附近屋頂巡邏。

當天下午街頭充斥呼口號與敲桶聲，氣氛熱烈但大致和平，衝突有限。