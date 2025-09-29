美公務員史上最大規模離職潮！明天有逾10萬人辦優離

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
本周起，美國將有超過10萬名聯邦公務員開始辦理離職手續。圖為今年3月，美國工會成員在華府持標語牌聲援聯邦公務員。路透

衛報報導，美國川普政府周二將有超過10萬名聯邦公務員辦理離職手續，規模之大在美國史歷史上前所未見。

其中多數人參與了川普政府為精簡人力推出的延遲辭職（Deferred Resignation）計畫。他們將先簽署辭職信、再以行政休假作為過渡安排。

受訪員工表示，在關門危機迫近之際，他們長期承受縮編壓力、工作前景不明，與其天天擔心被裁員，不如主動加入該計畫先離開，否則等到最後真的被解雇，可能更難找到新工作。

民主黨參院委員會7月曾估算，整锢延遲辭職計畫的成本高達148億美元，約有20萬名公務員在最多八個月的行政休假期間，仍可領取全薪並享有福利。

透過延遲辭職計畫，再加上自願離職、提前退休與自然流失等方式，預計總離職人數將達約27.5萬人。白宮發言人聲稱「每年將為政府節省280億美元」。

另有數千名聯邦員工因政府下令裁員已遭解雇。這次集體離職潮將創下二戰以來美國公務員單一年度最大減幅。

此時恰逢美國就業市場疲軟，失業率已升至2021年以來最高的4.3%，恐怕將使大批離職人員尋找新工作時備感艱辛。

