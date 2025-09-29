快訊

日本新冠、台灣流感 林氏璧揭前往日本旅遊別忘了先做「這件事」

美加夜空驚現「神秘火球」！200多人目擊 專家揭曉真實身分：非流星

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

川普國內外四處派兵 引發國際反彈

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
川普近日在國內外都派遣軍隊處理事情，引發許多不滿與質疑。（中央社示意圖）
川普近日在國內外都派遣軍隊處理事情，引發許多不滿與質疑。（中央社示意圖）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

美國總統川普在國內派國民兵維持治安，在國外攻擊委內瑞拉，四處動武，引發反對黨與委國不滿！川普近日將派遣2百名國民兵前往奧勒岡，聲稱是為了要提防極左派恐怖組織「安提法」，但奧勒岡州政府將對川普提出訴訟，認為川普派兵行為非法；加上川普近來擊沉多艘委內瑞拉船隻，聲稱是打擊毒梟，也引發委內瑞拉不滿。

動員軍隊鎮壓極左

根據《英國廣播公司》報導，美國國防部長赫格賽斯表示，奧勒岡地區有可能發生抗議，為了保護聯邦財產，必須要派遣至少2百名國民兵到奧勒岡地區；川普也曾在27日表示，如果有針對非法移民拘留中心的抗議，政府有必要可以授權軍隊全權處理。但奧勒岡政府將在法院控告聯邦政府，如此部署國民兵實屬非法行為。

川普則不滿表示，移民與海關局的設施從6月就被抗議者針對，造成暴力衝突，是極左派的「安提法」與其他國內恐怖分子所為；之前加州也因為移民抗議失控，川普曾動用國民兵前往鎮壓，當時也引發加州州長紐森與政府對槓；川普也同樣以鎮壓抗議的名義，派兵部署在華盛頓特區，引發民主黨不滿。

派兵引發國內外不滿

NBC新聞網》提到，美國近來以打擊毒梟的名義，對委內瑞拉疑似運毒船的船隻發動多次襲擊，至少有3艘船遭到擊沉，近日甚至據傳美國會對委內瑞拉境內的毒梟據點進行轟炸。目前有中東國家想替兩國協調，且據傳馬杜羅願意在保全政權的前提下妥協，

但美、委兩國仍處於極度緊張的局面，各界都相當關注。《MSNBC》提到，川普上任以後大量動用軍隊，包括轟炸伊朗、委內瑞拉，在國內則是派遣國民兵鎮壓抗議、打擊挺移民與極左派運動，包括加州、華盛頓特區等地都曾派遣國民兵進駐，使得民主黨批評其濫權。

【更多精采內容，詳見

川普 委內瑞拉 美國國防

延伸閱讀

川普稱加薩協議將敲定 21點和平計畫一次看

川普下令派兵進駐波特蘭 俄勒岡州提告阻止

預告要說「愛你們」！川普明親會800名美軍將領

美軍全球將領將齊聚 川普計劃致意與精神喊話

相關新聞

國際震撼！內唐亞胡可能赦免哈瑪斯 川普白宮會面將揭和平細節

美國總統川普與以色列總理內唐亞胡將於美東時間29日於白宮會面，討論加薩和平方案。內唐亞胡28日接受福斯新聞採訪時表示，如...

屈服還是反擊？川普大力打壓加州大學 56萬師生命運懸在聯邦經費

紐約時報28日在頭版報導，川普政府對加州大學（University of California, UC）系統的研究經費發...

美公務員史上最大規模離職潮！明天有逾10萬人辦優離

衛報報導，美國川普政府周二將有超過10萬名聯邦公務員辦理離職手續，規模之大在美國史歷史上前所未見。

影／川普公開白宮黃金裝飾！號稱外賓看了嚇死 網酸「爛梨充蘋果」

紐約郵報報導，美國總統川普近日在社群分享影片，公開白宮橢圓辦公室與內閣會議室的全新「黃金裝飾」，並自豪宣稱「這是史上最佳...

美政府關門危機：旅遊經濟每周恐損失10億美元！旅客該注意哪些事？

國會未能通過撥款法案，美國聯邦政府可能在10月1日新財年首日部分關門停擺。總統川普今（29）日將與國會兩黨高層會面討論解...

密西根1教堂遭掃射縱火 已3死8傷 槍手遭擊斃

曾參加伊拉克戰爭的40歲退伍軍人桑福(Thomas Jacob Sanford)於28日駕車衝撞密西根州大白朗鎮(Gra...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。