川普國內外四處派兵 引發國際反彈

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

美國總統川普在國內派國民兵維持治安，在國外攻擊委內瑞拉，四處動武，引發反對黨與委國不滿！川普近日將派遣2百名國民兵前往奧勒岡，聲稱是為了要提防極左派恐怖組織「安提法」，但奧勒岡州政府將對川普提出訴訟，認為川普派兵行為非法；加上川普近來擊沉多艘委內瑞拉船隻，聲稱是打擊毒梟，也引發委內瑞拉不滿。

動員軍隊鎮壓極左

根據《英國廣播公司》報導，美國國防部長赫格賽斯表示，奧勒岡地區有可能發生抗議，為了保護聯邦財產，必須要派遣至少2百名國民兵到奧勒岡地區；川普也曾在27日表示，如果有針對非法移民拘留中心的抗議，政府有必要可以授權軍隊全權處理。但奧勒岡政府將在法院控告聯邦政府，如此部署國民兵實屬非法行為。

川普則不滿表示，移民與海關局的設施從6月就被抗議者針對，造成暴力衝突，是極左派的「安提法」與其他國內恐怖分子所為；之前加州也因為移民抗議失控，川普曾動用國民兵前往鎮壓，當時也引發加州州長紐森與政府對槓；川普也同樣以鎮壓抗議的名義，派兵部署在華盛頓特區，引發民主黨不滿。

派兵引發國內外不滿

《NBC新聞網》提到，美國近來以打擊毒梟的名義，對委內瑞拉疑似運毒船的船隻發動多次襲擊，至少有3艘船遭到擊沉，近日甚至據傳美國會對委內瑞拉境內的毒梟據點進行轟炸。目前有中東國家想替兩國協調，且據傳馬杜羅願意在保全政權的前提下妥協，

但美、委兩國仍處於極度緊張的局面，各界都相當關注。《MSNBC》提到，川普上任以後大量動用軍隊，包括轟炸伊朗、委內瑞拉，在國內則是派遣國民兵鎮壓抗議、打擊挺移民與極左派運動，包括加州、華盛頓特區等地都曾派遣國民兵進駐，使得民主黨批評其濫權。

