快訊

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

盧特尼克拋「美版矽盾」點名跟台灣對分一杯羹 美晶片自製率要拚40%

TikTok美國業務重組 范斯：美方掌握用戶資安

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
美國副總統范斯。（路透社）
美國副總統范斯。（路透社）

美國副總統范斯今天表示，他對TikTok在美國的未來感到樂觀，因TikTok美國業務從全球業務中分離出來，確保美國能掌握用戶資料安全，防止演算法淪為外國政府宣傳工具。

財經媒體CNBC報導，范斯（JD Vance）在「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）中表示：「我非常確信，我們已成功將這家公司與從TikTok全球版分離，並得以讓我們能夠掌控民眾資料安全。我們可以確保演算法不會被外國政府用作宣傳工具。」

這款熱門社群媒體平台長期以來一直面臨關於其資料收集方式，以及母公司字節跳動（ByteDance）與中國政府關係的疑慮。

在前總統拜登簽署一項國家安全法，實質禁止TikTok上架美國應用程式商店後，經歷數月不確定性，現任美國總統川普25日簽署行政命令，批准一項提案，使TikTok得以繼續在美國營運。

范斯表示：「從國家安全的角度來看，我們安排這項協議的方式，是由美國投資者和美國商人來決定TikTok的實際運作狀況。」他也提到，這項協議對TikTok業務的估值為140億美元（約新台幣4267億元）。

根據川普的行政命令，一家新的合資公司將負責管理TikTok在美國的業務，字節跳動持股低於20%。該合資公司的投資者包括科技巨擘甲骨文（Oracle）、私募股權公司銀湖（Silver Lake）與阿布達比投資基金MGX。

包括泛大西洋投資集團（General Atlantic）、須斯罕那國際集團（Susquehanna）和紅杉資本（Sequoia）在內的字節跳動投資者，預計將向新的TikTok美國實體注資。根據協議，美國聯邦政府不會持有TikTok美國業務的股權，也不會擁有所謂的「金股」。

范斯表示：「最終，我相信這間公司超過80%的股權將由美國投資人及其夥伴持有。中國或任何中資方都不會占有主要股份。」

美國 TikTok 范斯

延伸閱讀

美國考慮援烏長程戰斧飛彈 范斯稱由川普定奪

聯大提議全球監管AI 僅美國反對

有大事？美防長急召數百位將領開會 原因費解引發不安

川普簽行政命令 確認美方未來持有80%的TikTok股分

相關新聞

國際震撼！內唐亞胡可能赦免哈瑪斯 川普白宮會面將揭和平細節

美國總統川普與以色列總理內唐亞胡將於美東時間29日於白宮會面，討論加薩和平方案。內唐亞胡28日接受福斯新聞採訪時表示，如...

屈服還是反擊？川普大力打壓加州大學 56萬師生命運懸在聯邦經費

紐約時報28日在頭版報導，川普政府對加州大學（University of California, UC）系統的研究經費發...

影／川普公開白宮黃金裝飾！號稱外賓看了嚇死 網酸「爛梨充蘋果」

紐約郵報報導，美國總統川普近日在社群分享影片，公開白宮橢圓辦公室與內閣會議室的全新「黃金裝飾」，並自豪宣稱「這是史上最佳...

美政府關門危機：旅遊經濟每周恐損失10億美元！旅客該注意哪些事？

國會未能通過撥款法案，美國聯邦政府可能在10月1日新財年首日部分關門停擺。總統川普今（29）日將與國會兩黨高層會面討論解...

川普國內外四處派兵 引發國際反彈

美國總統川普在國內派國民兵維持治安，在國外攻擊委內瑞拉，四處動武，引發反對黨與委國不滿！

TikTok美國業務重組 范斯：美方掌握用戶資安

美國副總統范斯今天表示，他對TikTok在美國的未來感到樂觀，因TikTok美國業務從全球業務中分離出來，確保美國能掌握...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。