TikTok美國業務重組 范斯：美方掌握用戶資安

美國副總統范斯今天表示，他對TikTok在美國的未來感到樂觀，因TikTok美國業務從全球業務中分離出來，確保美國能掌握用戶資料安全，防止演算法淪為外國政府宣傳工具。

財經媒體CNBC報導，范斯（JD Vance）在「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）中表示：「我非常確信，我們已成功將這家公司與從TikTok全球版分離，並得以讓我們能夠掌控民眾資料安全。我們可以確保演算法不會被外國政府用作宣傳工具。」

這款熱門社群媒體平台長期以來一直面臨關於其資料收集方式，以及母公司字節跳動（ByteDance）與中國政府關係的疑慮。

在前總統拜登簽署一項國家安全法，實質禁止TikTok上架美國應用程式商店後，經歷數月不確定性，現任美國總統川普25日簽署行政命令，批准一項提案，使TikTok得以繼續在美國營運。

范斯表示：「從國家安全的角度來看，我們安排這項協議的方式，是由美國投資者和美國商人來決定TikTok的實際運作狀況。」他也提到，這項協議對TikTok業務的估值為140億美元（約新台幣4267億元）。

根據川普的行政命令，一家新的合資公司將負責管理TikTok在美國的業務，字節跳動持股低於20%。該合資公司的投資者包括科技巨擘甲骨文（Oracle）、私募股權公司銀湖（Silver Lake）與阿布達比投資基金MGX。

包括泛大西洋投資集團（General Atlantic）、須斯罕那國際集團（Susquehanna）和紅杉資本（Sequoia）在內的字節跳動投資者，預計將向新的TikTok美國實體注資。根據協議，美國聯邦政府不會持有TikTok美國業務的股權，也不會擁有所謂的「金股」。

范斯表示：「最終，我相信這間公司超過80%的股權將由美國投資人及其夥伴持有。中國或任何中資方都不會占有主要股份。」