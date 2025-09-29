影／川普公開白宮黃金裝飾！號稱外賓看了嚇死 網酸「爛梨充蘋果」

紐約郵報報導，美國總統川普近日在社群分享影片，公開白宮橢圓辦公室與內閣會議室的全新「黃金裝飾」，並自豪宣稱「這是史上最佳橢圓辦公室」，外國領袖一走進來都會「嚇死」。不過，也有網友懷疑是拿廉價產品噴金漆的爛梨子假蘋果。

川普28日在Truth Social發文表示，白宮使用「最高品質的24K黃金」，強調「外國領袖和所有人看到裝潢的品質與美感時都會嚇死」。他還附上一段無聲影片，鏡頭掃過一排金色牆面裝飾線條，準備掛上白宮牆面。

然而，這次「黃金改造」也引發質疑。有網友懷疑，這些裝飾其實是家得寶（Home Depot）便宜的牆面線條，再噴上金漆。獨立報報導稱，這些產品售價僅30至50美元，與真正24K黃金價值相差甚遠。

川普過去則曾強調，真正的黃金質感無法靠油漆仿製，他今年3月接受福斯新聞訪問時還說：「從來沒有人能用金漆做出黃金的效果。」外界揣測，他此次發布影片，可能是為了駁斥「廉價金漆」的說法。

川普對黃金情有獨鍾早已不是秘密。他的豪宅、私人飛機皆以黃金裝飾聞名，甚至有笑話流傳他家浴室安裝了「黃金馬桶」。

華爾街日報曾報導，川普重返白宮後，特別找來曾為海湖莊園設計金色裝潢的「黃金師傅」進行改造。白宮新聞秘書李維特則形容，川普打造的總統辦公室是「黃金時代的黃金辦公室」。