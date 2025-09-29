川普稱加薩協議將敲定 21點和平計畫一次看

美國總統川普今天接受Axios新聞網專訪時透露，關於他推動結束加薩戰爭的談判「已進入最後階段」，並說他的21點和平計畫能為全面的中東和平鋪路。

控制加薩的巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日閃電襲擊以色列造成軍民1200多人死難、以色列揮師加薩引爆新一輪以哈戰爭。據加薩衛生部門統計，目前死難的巴勒斯坦人已超過6萬6000人。

川普告訴Axios：「各方已聚在一起推動達成協議，但我們須克竟全功。在這事上，阿拉伯國家合作得非常棒，哈瑪斯也聽他們的。阿拉伯世界想和平，以色列想和平，比比（以色列總理尼坦雅胡）也想要和平。」

● 美國以色列尋求消弭最後歧見

川普表示，他的計畫目標不僅是結束加薩戰爭，更要恢復推動中東更廣泛的和平進程，「如果我們能完成這件事，將是以色列與中東偉大的一天。這將是中東迎來真正和平的第一次機會。但我們必須先把事情搞定」。

知情人士透露，白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）今天在紐約會見以色列總理尼坦雅胡，盼彌合美、以間所剩的分歧，川普29日將在白宮與尼坦雅胡會面。川普告訴Axios，尼坦雅胡支持他的計畫，但以色列對此尚未正式回應。

知情人士還說，過去5天來以色列和阿拉伯國家在談判中都持續調整協議內容。目前美、以間兩大分歧在關於解除哈瑪斯武裝的條款（以色列盼更嚴且具約束力），以及關於巴勒斯坦自治政府的角色定位。

川普上週向阿拉伯與穆斯林國家的領袖及官員提出他的「21點計畫」（21-point plan）。這份計畫是魏科夫與庫許納起草，結合過去一年美、以及包含阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、法國、英國等各國討論過的各類提案。

美方官員表示，最近幾天卡達及其他阿拉伯或穆斯林國家一直與哈瑪斯保持聯繫，向哈瑪斯簡報談判情況；據稱阿拉伯國家告訴美方，他們認為哈瑪斯有意接受21點計畫。

● 以哈都離開加薩、阿拉伯國家出重建經費

Axios整理出21點計畫的主要原則：

．停火後48小時內釋放所有仍被扣押的人質。

．達成永久停火。

．以色列逐步從整個加薩地帶撤軍。

．以色列釋放約250名因殺害以色列人而被判無期徒刑的巴勒斯坦囚犯，以及自2023年10月7日以來在加薩所拘留約2000名巴勒斯坦人。

．戰後在加薩建立一個沒有哈瑪斯的治理機制，包括一個由國際與阿拉伯代表組成的委員會，委員會納入巴勒斯坦自治政府代表及無黨派巴勒斯坦人，組成技術官僚政府。

．建立一支安全部隊，成員包括巴勒斯坦人及來自阿拉伯與穆斯林國家的官兵。

．加薩新政府的資金及當地重建所需經費，由阿拉伯與穆斯林國家提供。

．巴勒斯坦自治政府在新加薩治理機制會有一定份量。

．解除哈瑪斯武裝與促成加薩非軍事化進程，包括摧毀所有剩餘的重型武器與地道。

．對放棄暴力並希望留在加薩的哈瑪斯成員給予特赦；不願承諾非暴力的哈瑪斯成員，則提供安全通道讓他們離開加薩。

．以色列不得兼併約旦河西岸，也不得併吞或佔領加薩；以色列承諾日後絕不再攻擊卡達。

．在巴勒斯坦自治政府進行重大改革後，再提供一條合理可信途徑實現真正的巴勒斯坦建國。