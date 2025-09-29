聽新聞
美副總統范斯：對TikTok在美前景充滿信心
美國副總統范斯（JD Vance）表示，非常有信心經已成功將TikTok美國業務從全球業務中分離出來，以及控制用戶的資料安全。
范斯周日（28日）接受福斯新聞訪問時表示，美方從國家安全角度制定協議，方式是由美國投資者和商界人士來決定TikTok的實際發展方向。他補充，該協議對TikTok的估值為140億美元，新的合資公司將負責其美國業務，字節跳動持股不到20%。
范斯強調，他們可以確保TikTok的演算法不會被外國政府用作宣傳工具，他對該平台在美國的發展前景抱持樂觀態度。
美國總統川普日前在白宮簽署行政命令，正式批准TikTok的賣盤協議。根據該行政命令，新的合資公司將負責TikTok在美國的業務，字節跳動僅持有不到20%的股份。
該方案允許甲骨文（Oracle）、私人股權公司Silver Lake及阿布達比的MGX投資基金等美國企業成為TikTok美國業務的主要投資者。根據協議，字節跳動的部分投資者，包括General Atlantic、Susquehanna和Sequoia，也將為新成立的TikTok美國公司提供資金。
